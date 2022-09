MotoGP | Aleix Espargaro: "Un podio che mi rilancia nel Mondiale"

Carica lettore audio

Quello di Aragon è stato un weekend strano, molto strano. Aleix Espargaro si era segnato questo appuntamento sul calendario, confidando che la pista spagnola potesse esaltare le doti della sua Aprilia e, invece, la trasferta è iniziata nel modo peggiore con un paio di incidenti che, però, non hanno minato la caparbietà di un pilota che ci crede.

L’iberico di Granollers, però, non è certo il tipo che si arrende alle difficoltà e porta a casa un podio che, grazie all’incidente di Fabio Quartararo, lo riporta a soli 17 punti dalla vetta nel mondiale piloti…

“Il weekend è iniziato storto con due cadute nel venerdì, nella seconda si è spaccata la moto in due. Al venerdì di solito vado a letto fra le 8,30 e le 9,00, mentre ieri l’altro ero ancora in pista alle 11,00 con i meccanici perché mi sentivo malissimo per quello che era successo e volevo stare con loro. Sabato non avevo il feeling con la moto dopo le cadute, ma piano piano, usando la testa, abbiamo limitato i danni sabato e oggi il podio è molto positivo perché sono solo a 17 punti dal leader e per questo sono molto contento”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sei riuscito a ribaltare una situazione difficile, ma i fatti testimoniano che sei ancora in lizza per il titolo mondiale: quante possibilità ti dai dopo il ritiro di. Quartararo?

“Venerdì, prima che ad Aragon si mettesse in moto, ho detto che in tre avevamo il 33% delle possibilità e lo penso anche oggi. Certo, non sarà facile, ma sono molto realista: Fabio non è molto più veloce di me, mentre Pecco in questo momento è più forte di noi: ha una molto con un livello molto alto e lui sta guidando al top praticamente in tutte le gare”.

“Però questo è il mondiale della MotoGP e tutto può succedere perché ci sono solo 17 punti di distacco dalla testa e adesso andiamo a girare per il mondo su piste dove non siamo più andati per molto tempo. E se ricordate all’inizio della stagione, quando correvamo lontano da casa, non era stato un gran periodo per la Ducati perché erano successe delle cose strane, per cui io mantengo la fiducia”.

Fra venerdì e sabato c’è stata una grande reazione…

“Se sono ancora in ballo con Pecco che ha vinto cinque gare o con Enea che ne ha vinte quattro è segno che ho conquistato dei punti importanti quando non eravamo a posto classificandomi quarto o quinto. E questo credo che sia stato importante per esserci. Non mi tirerò certo indietro…”.

A Motegi è da qualche anno che non si torna per la pandemia: l’Aprilia sarà competitiva?

“Andrà sicuramente bene, anche se è difficile fare adesso delle previsioni. Non mi ricordo l’ultima volta che abbiamo girato a Motegi con la MotoGP e poi gli ultimi anni in Giappone sono sempre stati bagnati per cui non ci saranno molti riferimenti”.