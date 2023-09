MotoGP | Aleix Espargaro: trauma cervicale dopo la caduta a Misano Aleix Espargaró è caduto nella sessione pomeridiana di prove libere a Misano riportando un trauma cervicale, il che ha spinto a suggerirgli assoluto riposo per il resto della giornata. Per questo, sabato mattina dovrà essere rivalutato dai medici per avere il via libera per tornare in pista.