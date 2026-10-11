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MotoGP | Aleix Espargaró rinuncia al GP dell'Indonesia, si concentrerà sui test in Malesia con la 850cc

Il collaudatore della Honda, giunto a Mandalika per sostituire Joan Mir nella squadra ufficiale della casa di Tokyo, non prenderà parte alla gara di questa domenica a causa di stanchezza fisica, come ha comunicato il team, che ha necessità di mantenere attivo chi proverà la nuova moto.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Aleix Espargaro, Honda HRC

Aleix Espargaró non prenderà parte al GP d'Indonesia di MotoGP e si concentrerà sui prossimi test che avranno luogo a Sepang.

Il 37enne, ritiratosi alla fine del 2024, era stato convocato dalla Honda HRC per sostituire Joan Mir, in congedo per malattia da metà settembre, in occasione della gara di Mandalika, il secondo consecutivo che il pilota maiorchino si perde.

Nel suo ruolo di collaudatore e dedicato allo sviluppo, Espargaró ha subito un grave infortunio alla schiena lo scorso aprile, per il quale sta proprio terminando la riabilitazione dopo essere stato operato alle vertebre T3 e T4.

Un periodo di inattività che ha prosciugato le energie del veterano, il quale, dopo le prime due giornate sull'isola di Lombok, già sabato aveva fatto sapere che stava valutando la possibilità di non disputare la gara in programma domenica.

In un comunicato diffuso questa mattina prima del Warm-Up, la Honda ha annunciato il ritiro di Espargaró.

"A seguito del periodo di inattività fisica derivante dagli infortuni subiti all’inizio del 2026 e delle particolari esigenze fisiche del Circuito Internazionale di Mandalika, Aleix Espargaró e Honda HRC hanno deciso di ritirare la moto #41 dal GP d’Indonesia a causa dei persistenti disturbi fisici”, spiega la nota del Costruttore giapponese.

Alla base della decisione c’è la necessità da parte di Honda di continuare a sviluppare il proprio prototipo da 850 cc in vista del 2027, anno in cui entreranno in vigore le nuove norme tecniche della MotoGP.

Aleix Espargaró, Honda HRC

Aleix Espargaró, Honda HRC

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sono molto stanco - ha ammesso Aleix sabato dopo essersi classificato ultimo (20°) a 38 secondi dal vincitore Marc Márquez nella gara Sprint, paventando l'ipotesi della rinuncia - Ho gli avambracci molto indolenziti. Vediamo come mi sentirò domani, ma considerando che dobbiamo effettuare un test molto presto, è possibile che non partecipi alla gara".

L’infortunio di Takaaki Nakagami durante la prima giornata del GP del Giappone, disputato la scorsa settimana, a cui partecipava con una ‘wild card’, ha lasciato Aleix da solo a sviluppare il nuovo prototipo, proprio mentre la Honda prepara un test cruciale nei prossimi giorni 14 e 15 ottobre a Sepang.

Infatti, lo stesso Aleix ha spiegato: "Andrò direttamente a Sepang per partecipare al test, dato che Taka è ancora fuori gioco per infortunio".

Resta da vedere chi sarà incaricato di sostituire Joan Mir nel Gran Premio d’Australia, in programma il 25 ottobre, tra due settimane, qualora il pilota maiorchino fosse ancora in congedo per infortunio.

 

 

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