MotoGP | Aleix Espargaro: “Questa Aprilia non è sufficiente per il titolo”

Aleix Espargaro insegue il leader del campionato Pecco Bagnaia con 27 punti di distacco quando siamo ormai al penultimo appuntamento della stagione. Per cercare di tenere vive le speranze di titolo, deve essere quarto se il pilota Ducati non sale sul podio. Ma il portacolori Aprilia non ha iniziato il Gran Premio della Malesia con il piede giusto, un problema alla frizione lo ha portato a cadere nelle FP1, prima che un problema al motore lo costringesse a fermare la moto per il resto della sessione.

Il pilota Aprilia ha perso così l’unico turno asciutto della giornata, perché le FP2 sono state condizionate dalla pioggia. Con la 20esima posizione, Espargaro è provvisoriamente fuori dalla Q2. Lo spagnolo era già stato critico con Aprilia dopo il GP d’Australia dello scorso weekend, ritenendo che la Casa di Noale non sia stata all’altezza del potenziale mostrato nella prima parte di stagione, e ha ribadito questo concetto nel venerdì di Sepang.

“Sono stato un po’ critico con la nostra performance in generale, con quella del team nelle ultime gare. Sembra che io sia stato troppo critico sia secondo il team sia secondo i giornalisti. Ma oggi potete analizzare le mie FP1, lì ci sono i risultati. Siamo nella seconda parte del campionato e non siamo stati in grado di essere al livello in cui eravamo nella prima parte di stagione. Non posso fare nient’altro”, spiega Aleix Espargaro al termine delle due sessioni di prove libere.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, il pilota di Granollers riconosce i grandi meriti e il lavoro della squadra: “Io credo davvero il questo team e penso che possiamo lottare per il titolo se facciamo le stesse cose che abbiamo fatto nella prima parte di stagione, non c’è alcun dubbio. Se avessi fatto dei risultati migliori o anche simili a quelli della prima metà dell’anno, probabilmente ora sarei leader. Speriamo di imparare da questo. Ma sono molto orgoglioso di quanto abbiamo ottenuto quest’anno. La moto è decisamente a un altro livello rispetto alle altre RS-GP. Sicuramente impareremo, sono convinto al 100% che l’anno prossimo sarà migliore di questo”.

Espargaro si rende conto perfettamente del motivo per cui Aprilia ha faticato nella seconda metà di stagione negli ultimi anni, ma sostiene che sia un tema di cui discutere internamente. Non divulgherà altre informazioni a parte il fatto che forse è un po’ mancato lo sviluppo durante l’anno: “La moto è la stessa dei test in Malesia. Non si può davvero migliorare tanto la moto durante la stagione, quella che avevamo nei test era già competitiva, ma durante l’anno devi analizzare la velocità di punta dall’inizio della stagione, non posso superare nessuno sul rettilineo. All’inizio della stagione l’Aprilia era veloce, sorpassavo facilmente sul dritto”.