MotoGP | Aleix Espargaro piega Bagnaia nella Sprint di Barcellona

Aleix Espargaro non aveva digerito bene l'essersi visto sfuggire la pole position del Gran Premio di Catalogna per un soffio, ma il pilota dell'Aprilia si è rifatto alla grande nella Sprint, regalando alla Casa di Noale la sua prima affermazione nella gara breve del sabato ed esorcizzando così anche il clamoroso errore di un anno fa, quando aveva gettato alle ortiche un podio festeggiando con un giro d'anticipo.

Sulla pista di casa, il pilota di Granollers, cittadina che dista pochissimi chilometri dal circuito di Barcellona, ha fatto veramente una gran differenza. Al via, il più lesto è stato Pecco Bagnaia, che dalla pole position ha messo la sua Ducati davanti a tutti, seguito proprio dalle due Aprilia di Maverick Vinales e di Aleix, che all'inizio si era attestato in terza posizione.

Per avere la meglio sul compagno di squadra ci ha messo un paio di giri, poi si è messo in caccia del leader del Mondiale e si è incollato al codone della sua Desmosedici GP. Al settimo dei 12 giri previsti poi ha rotto gli indugi e si è preso la leadership con una staccata perentoria alla curva 1, contro la quale Pecco non ha potuto opporre la minima resistenza.

A quel punto è stato chiaro che non ce ne sarebbe stato più per nessuno, perchè il "Capitano" è stato l'unico capace di continuare a girare con regolarità sotto all'1'40" e infatti si è presentato sotto alla bandiera a scacchi con un margine di quasi due secondi nei confronti della concorrenza, celebrando così la sua prima vittoria in carriera in una Sprint.

Anche se si è dovuto inchinare ad Espargaro, Bagnaia è stato comunque molto bravo a gestire una situazione non semplice, perché la sua Ducati sembrava avere qualcosa in meno in termini di trazione rispetto alle Aprilia e infatti nel finale ha dovuto sudare sette camicie per resistere al ritorno di Vinales.

Il pilota di Roses ci ha provato un paio di volte in staccata, ma il ducatista è andato a frenare veramente profondissimo e si è portato a casa un altro risultato prezioso in ottica Mondiale, perché ha portato a 66 lunghezze il suo vantaggio nei confronti di Jorge Martin, alla fine quinto alla bandiera a scacchi dopo un drittone alla curva 1 che gli aveva fatto perdere diverse posizioni.

Tra i primi due candidati al titolo ci sono il già citato Vinales, che quindi ha regalato all'Aprilia il suo primo doppio podio nella classe regina, e Brad Binder, ancora una volta autore di una partenza spettacolare con la sua KTM e poi bravo a rimanere al gancio del gruppetto di testa. La giornata positiva delle Aprilia poi è completata anche dal buon sesto posto di Miguel Oliveira, rimasto con i migliori dopo essere scattato dalla prima fila.

La riprova di quanto abbia comunque fatto bene Bagnaia la si ha guardando alle difficoltà che hanno incontrato le altre Ducati, perché se è vero che a chiudere la zona punti ci sono Johann Zarco, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, lo è allo stesso modo che non hanno assolutamente avuto modo di tenere il ritmo dei primi. Per il portacolori della Mooney VR46, dunque, il gap da Bagnaia sale a 75 punti.

Rispetto alle ultime uscite c'è stato un passo avanti anche da parte di Marc Marquez, anche se l'11° posto alle spalle della Ducati del fratello Alex non vale dei punti. Finalmente l'otto volte campione ha dato la sensazione di avere voglia di lottare e lo si vede nei quasi 10" che ha rifilato alle altre Honda, che chiudono il gruppo.

Attardate anche le Yamaha, con Franco Morbidelli che ha tagliato il traguardo in 15° posizione e Fabio Quartararo che si è ritrovato addirittura 18°, ad oltre 17 secondi, con alle sue spalle solamente le Honda.