MotoGP | Aleix Espargaro: "Pedrosa ti fa mettere tutto in discussione”

Se c’è stato un protagonista speciale del Gran Premio di San Marino della MotoGP, è Dani Pedrosa. Tra Jorge Martin e il suo fine settimana perfetto o le grandi prestazioni degli infortunati Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, il pilota di Sabadell ha attirato su di sé i riflettori per il grande livello mostrato a 37 anni.

Nel suo secondo gran premio come wild card dopo la gara di Jerez, Pedrosa ha brillato prima passando direttamente nella Q2 di sabato con la quinta posizione in griglia, e poi conquistando due quarti posti nelle due gare disputate. Ha messo pressione a Bagnaia per l’ultimo gradino del podio e si è fregiato del titolo di miglior rappresentante delle KTM anche davanti ai piloti ufficiali Brad Binder e Jack Miller, caduti questa domenica.

Questa grande prova di forza ha portato con sé gli applausi della Casa di Mattighofen e anche gli elogi di tutto il paddock. Chi ha rivendicato la figura del #26 è stato Aleix Espargaro. Dopo la gara lunga, che ha chiuso in 12esima posizione, il pilota Aprilia ha speso grandi parole per il catalano, che a sua volta ha avuto un ricordo del suo rivale Valentino Rossi alla fine della sua carriera sportiva.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Dani è un figo, mi piace tanto come guida”, ha esordito il maggiore degli Espargaro. “Ti genera dubbi su tutto, Pedrosa è sempre stato speciale, non è mai stato un pilota normale. È sempre stato uno dei miei preferiti e, se continua ad essere in forma senza tutto quello che non gli piaceva di questo campionato che non deve sopportare, dimostra quello che è. Dubiti se Brad Binder è tra i migliori piloti della griglia o no. O se la KTM è al livello che dimostra o meno. Bisogna sempre prendere tutto con le pinze”, ha sottolineato il #41.

Tuttavia, nonostante i dubbi, Aleix non pensa che il livello attuale della griglia sia basso, ma che quello di Pedrosa sia molto alto: “Però che arrivi Dani e faccia questo non significa che il livello della griglia sia basso, perché stiamo parlando di uno dei migliori piloti della storia. Non è che il livello della griglia attuale sia alto, è che Dani è molto speciale”, ha sostenuto.

Infine, Espargaro ha riconosciuto che gli piacerebbe avere questo ruolo di tester in futuro e pensa che potrebbe lottare per vincere in qualche pista come Barcellona se sta bene fisicamente, pur essendo “lontano anni luce” da Dani.

“Quando mi ritirerò l’anno prossimo o quello dopo, farò il tester. E vi prometto che se avrò voglia, fino ai 42 anni lotterò per vincere. E sono ad anni luce da Dani. Immagina se fossi Pedrosa. Se continuo ad allenarmi e sto bene fisicamente, se ho una moto competitiva al Montmelo, posso lottare per vincere a 42 anni. Dani, che è mille volte meglio di me, è ovviamente competitivo”, ha concluso.