MotoGP | Aleix Espargaro operato al braccio per fibrosi muscolare

Durante i test pre-stagionali in Algarve, Aleix Espargaro si era lamentato di un dolore al braccio destro durante la guida, soprattutto nei costanti cambi di configurazione dell’aerodinamica, che modificavano le reazioni della moto e la quantità di forza che richiedeva al pilota per la sua condizione.

Inizialmente, il portacolori Aprilia era convinto che si trattasse di tipica sindrome compartimentale, un dolore comune tra i piloti, che consiste nella compressione dei nervi delle braccia. Tuttavia, a Portimao i medici del mondiale hanno scoperto che Aleix soffrisse di una fibrosi muscolare.

Quest’oggi, dopo aver svolto delle visite approfondite con il dottor Xavier Mir alla Clinica Dexeus a Barcellona, Aleix è stato operato al braccio destro. In concreto, il pilota “aveva una fibrosi muscolare nel braccio destro, che lo lasciava senza forza nella mano”, hanno spiegato le persone vicine al pilota.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Le sensazioni erano molto simili a quelle della sindrome compartimentale, per cui Aleix Espargaro si era già operato, sempre al braccio destro, nel 2010 quando è approdato in MotoGP, e successivamente nel 2021. Tuttavia, assicurano che “la causa è totalmente diversa”. Questo problema fisico è arrivato proprio nella fase finale della pre-stagione e solo dieci giorni prima dell’inizio della stagione, che partirà con il Gran Premio del Portogallo dal 24 al 26 marzo.

“Inizialmente non è in dubbio per la gara. L’intervento a cui si è sottoposto Aleix è meno invasivo di quello per risolvere la sindrome compartimentale”, hanno aggiunto. “Se non è al 100%, ci sarà vicino”.

Nonostante i problemi al braccio, Aleix ha completato nelle due giornate di test a Portimao 112 giri (60 nel Day 1 e 52 nel Day 2), circa 515 chilometri e un miglior tempo di 1’38”569, a sei decimi dal leader Pecco Bagnaia. È stato il pilota Aprilia più rapido nella classifica combinata dei tempi nei due giorni di lavoro in Algarve.