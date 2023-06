MotoGP | Aleix Espargaro: l'incidente in bici costa due fratture

Il pilota dell'Aprilia è caduto in bicicletta al Mugello giovedì scorso e si è infortunato ad un tallone. Anche se il piede era molto gonfio, le prime radiografie non hanno mostrato fratture.

Tuttavia, il lunedì successivo al Gran Premio d'Italia, che ha concluso in sesta posizione, si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha rivelato invece la presenza di addirittura due fratture.

"Al Mugello è andata bene perché la prima radiografia ha mostrato che non avevo nulla, ma durante il fine settimana ho avuto molto, molto dolore. Probabilmente è stata la corsa più dolorosa che abbia mai fatto nella mia carriera", ha detto giovedì prima del GP di Germania.

"Lunedì ho fatto una risonanza magnetica e ho scoperto di avere due fratture, un grosso edema e anche i legamenti sono danneggiati. Quindi l'infortunio è abbastanza importante, ma era abbastanza normale".

"Lunedì il piede era molto grosso, avevo molto dolore. Quindi, in questi tre giorni ho fatto quello che potevo. Mi hanno raccomandato di utilizzare una steccatura, di non camminare e di non mettere più il piede per terra".

"Grazie alla confermazione del tracciato del Sachsenring spero di avere meno dolore rispetto al Mugello".

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: GasGas Factory Racing

Pol, il fratello minore di Espargaro, era nella entry list dei partecipanti al GP di Germania, dopo essere stato assente dalle FP2 del primo round in Portogallo a seguito di una violenta caduta che gli ha procurato fratture multiple alla schiena e alla mascella.

Tuttavia, è stato nuovamente escluso. Aleix Espargaro sta cercando di convincerlo a partecipare al GP d'Olanda della prossima settimana, ma non si aspetta che gli venga permesso di correre.

"La situazione di Pol mi fa arrabbiare perché vorrei che venisse qui a correre", ha aggiunto.

"Pol è molto triste, ieri sono stato a casa sua ed era molto, molto triste. Ma preferisco che sia lui a spiegare la situazione".

"Quindi, sto facendo molte pressioni per convincerlo a venire sabato e domenica ad Assen per vedere la squadra, per vedere tutti, per parlare con voi ragazzi e per tornare a casa con me dopo la gara".

"Per il momento non vuole venire, ma credo che lo convincerò. Non credo però che verrà per correre. Sto facendo dei test ogni settimana, ma se non gli hanno dato il permesso di correre al Mugello o qui, Assen è domani, quindi sarà difficile", ha concluso.