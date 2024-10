MotoGP | Aleix Espargaro dolorante ma può continuare il weekend di Buriram

Aleix Espargaro sarà in grado di completare il Gran Premio di Thailandia. Il pilota spagnolo ha avuto problemi fisici nella sua terzultima gara di MotoGP prima di ritirarsi come pilota a tempo pieno ed è stato dichiarato "non idoneo" a completare la sessione di venerdì al Chang International Circuit dai medici del campionato.

Il pilota di Granollers è stato vittima di una violenta caduta nel corso delle prime prove libere, proprio alla fine del tracciato, alla curva 12. La FP1 si è conclusa bruscamente per lui e il pilota non ha potuto terminare la sessione in sella alla sua Aprilia, perché si è dovuto recare al centro medico per accertamenti sulle sue condizioni fisiche.

Lì è stato visitato dai medici della MotoGP e sono state escluse lesioni gravi: "Non sono state rilevate lesioni clinicamente significative. Ha subito solo un trauma minore", ha confermato la casa di Noale ai media. Di conseguenza, ha potuto partecipare alla sessione di prove del pomeriggio. Ma le cose non sono andate del tutto lisce.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro è stato sempre accompagnato dal responsabile medico del campionato, il dottor Angel Charte. A metà della sessione, il numero 41 è sceso dalla RS-GP con un dolore evidente sul viso. Dopodiché, lo stesso Charte ha fatto cenno ai meccanici presenti che le prove erano finite per il veterano, in un momento in cui era penultimo nella classifica dei tempi con un tempo di 1'31"383, lontano dalle posizioni di testa (infatti, Lorenzo Savadori alla fine lo ha superato e ha concluso ultimo).

Pochi minuti dopo, la stessa Aprilia ha riconfermato ai media che il catalano aveva ricevuto l'"unfit", almeno per il venerdì: "Le prove sono finite per Aleix Espargaro. Daremo ulteriori informazioni non appena possibile".

Al termine delle prove, Aprilia ha comunicato che Aleix è stato portato all'ospedale di Buriram per ulteriori accertamenti. Lì è stato confermato che non aveva fratture. In seguito, il dottor Charte ha confermato la buona notizia che la TAC del veterano 35enne era normale e che stava bene, il che lo ha autorizzato a continuare a correre sabato sul circuito thailandese.