MotoGP | Aleix Espargaro commosso dopo l’ultima gara di Pol

Per la prima volta dalla stagione 2013, l'anno prossimo ci sarà un solo fratello Espargaró in MotoGP: il maggiore dei due, Aleix, visto che Pol ha perso il suo posto in Tech3 e diventerà collaudatore per KTM, con qualche wild-card in tasca. Aleix Espargaró si prepara quindi a una vita molto diversa tra le piste il prossimo anno.

Pochi minuti prima del GP di Valencia, che senza dubbio non sarà l'ultimo insieme ma segnerà la fine della carriera di Pol Espargaró come titolare, Aleix gli è andato incontro sulla griglia di partenza, per un abbraccio da cui entrambi ne sono usciti in lacrime.

"Già sulla griglia di partenza è stato molto commovente andare a trovare Pol, perché era la sua ultima gara", ha commentato Aleix Espargaró, che si è ricongiunto con il fratello dopo il traguardo: "L'ultimo giro che abbiamo fatto insieme è stato emozionante".

I fratelli Espargaró hanno due anni di differenza e hanno gareggiato l'uno contro l'altro in numerose categorie, tra cui tutte e tre le classi nel mondiale. Si sono affrontati nella classe 125cc nel 2006 e si sono incontrati di nuovo in Moto2 nel 2011, prima di condividere la griglia di partenza per dieci stagioni in MotoGP. Aleix Espargaró ha sempre ammirato il fratello minore, l'unico dei due ad essere diventato Campione del Mondo, in Moto2 nel 2013.

"Abbiamo iniziato insieme all'età di cinque anni e abbiamo corso insieme nel Campionato del Mondo per molti anni. È sempre stato il mio idolo, mi batteva sempre quando ero piccolo, è sempre stato il mio riferimento. Ero in pista quando lui era campione del mondo. È stato un giorno molto speciale per me", ha aggiunto il pilota dell'Aprilia la sera del Gran Premio di Valencia. "Sono andato nel suo box e gli ho rubato il casco dopo la gara, così ho il suo ultimo casco!".

Il cambio di ruolo di Pol Espargaró non è sinonimo di ritiro, e un ritorno alle corse a tempo pieno resta possibile nel 2025. In attesa di saperne di più sul suo futuro, Aleix si aspetta di continuare a correre al suo fianco il prossimo anno. "Sarà triste, ma lui vi dirà subito cosa farà e sarà in pista quasi a ogni gara", ha detto al sito ufficiale della MotoGP. "Forse potrò passare più tempo con lui".

Gli unici fratelli sulla griglia di partenza nel 2024 saranno i Márquez, con Marc e Álex che torneranno a far coppia nel team Gresini, dopo aver condiviso il box del team ufficiale Honda per una sola gara nel 2020. Luca Marini ha condiviso la pista con Valentino Rossi nel 2021, anno del suo debutto in MotoGP e del ritiro del fratellastro.