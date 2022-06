MotoGP | Aleix Espargaro: “A Barcellona non sento pressione, mi divertirò”

Carica lettore audio

È uno dei piloti più solidi di questa prima parte di stagione e il sogno iridato non è più così lontano: Aleix Espargaro arriva alla gara di casa carico di emozioni e di aspettative. La Aprilia è cresciuta in maniera incredibile e la costanza mostrata sia dalla RS-GP sia dal pilota di Granollers si sono concretizzate in una seconda posizione nella classifica generale a sole otto lunghezze dal leader Fabio Quartararo.

Nonostante le aspettative riposte sia dal suo pubblico sia da lui stesso, Aleix Espargaro è determinato a godersi il Gran Premio di Catalogna, che vuole viversi divertendosi al massimo. Il tracciato catalano è situato a pochissimi chilometri da Granollers, la sua città natale, ed è davvero la gara di casa per il pilota Aprilia, che vuole continuare a mostrare i grandi passi avanti della squadra.

“È pazzesco, ogni anno venire qui è speciale e molto bello”, afferma Espargaro. “Nel corso della mia carriera però è sempre stato più difficile questa pressione, soprattutto quando ero più giovane. Ma anno dopo anno ho cercato di migliorare su questo aspetto e rendere tutto più normale. Quest’anno è ancora diverso perché arrivo nelle migliori posizioni in carriera, sono in lotta per la vetta. Cercherò di divertirmi il più possibile lavorando sodo fin dalle FP1 per poter dare spettacolo domenica”.

“Questa pista è la mia seconda casa, perché sono stato qui per tutta la vita, la scuola era attaccata al circuito e d’estate se aprivi la finestra potevi sentire il rumore dei motori delle moto e delle macchine. Dopo tutta la mia carriera posso dire di essere felice di trovarmi ancora qui, è un piacere gareggiare nelle massime categorie a Barcellona per tanti anni e spero di poter fare una bella gara anche domenica!”.

Proprio la pressione potrebbe essere un fattore chiave nel weekend di Aleix, che però ritiene di non sentire della pressione extra per via dell’appuntamento di casa. Anzi, afferma che la maturità raggiunta in termini di età e di competitività possano aiutarlo a gestire il weekend: “Gestire pressione extra. “La pressione extra la sentivo quando arrivavo al decimo o undicesimo posto nel mondiale e non ero pronto per lottare per il podio. Non potevo fare nulla di più malgrado spingessi al 100%. Io e la moto non avevamo i risultati che speravamo, ma quest’anno non ho più pressione, anzi. È il contrario, so che mi divertirò, non ho dubbi che la moto sarà competitiva qui e anche io lo sarò allo stesso modo. Cercherò di tenere i piedi per terra”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La voglia di far bene è tanta, anche perché la RS-GP si è mostrata decisamente competitiva, ma non sarà certo un’impresa facile, vista la grande solidità mostrata dai suoi avversari: “Più o meno la moto sta funzionando ovunque, però al Mugello dietro Fabio ho faticato tanto nei cambi di direzione, lui riusciva a portare in curva molta più velocità di me. Qui a Barcellona ci sono meno cambi di direzione, però la prestazione del motore è molto importante. Quindi Pecco ed Enea saranno molto forti, lo abbiamo visto anche nell’ultimo gran premio. Ci sono dei punti positivi e negativi per la mia moto come su ogni pista, ma credo che Barcellona possa adattarsi abbastanza alla RS-GP”.

Si sa, la gara di casa è sempre speciale per i piloti e, come lo scorso weekend gli italiani hanno sfoggiato un casco speciale, questo fine settimana è il turno degli spagnoli. Aleix Espargaro ha svelato il casco che userà a Barcellona, che omaggia la figlia Mia. La piccola ha dovuto affrontare due interventi al cuore appena nata per un problema congenito, ma ora sta bene e il pilota Aprilia ha voluto creare un casco speciale per ringraziare Corall Family, l'associazione che si occupa di curare questi tipi di malattie e che opera in tutto il mondo. Corall Family e il suo staff medico hanno aiutato la sua piccola Mia, e Aleix, in quanto sportivo professionista, sente che sia importante offrire il proprio contributo: “Quattro anni fa, durante la gara di Barcellona, erano nati i miei gemelli, ma la bambina aveva un problema al cuore. È stata operata due volte e io ho sofferto molto per questo, ma grazie allo staff medico lo abbiamo superato. Ora penso di avere un grande impatto sulla gente e nel sociale, quindi questo è il mio modo di ringraziarli. Mia forse è ancora troppo piccola per rendersene conto, ma diventerà la loro più grande fan”.