MotoGP | Aleix: "Commissari incompetenti, lanciano messaggi sbagliati"

Aleix Espargaro è uno dei piloti più schietti, anche se spesso finisce per riprendere il filo del discorso e fare marcia indietro, soprattutto quando si rende conto della portata di ciò che dice.

Domenica, sul circuito Marco Simoncelli, si è scagliato ancora una volta contro i commissari sportivi per non essere intervenuti nell'azione che ha dato la vittoria a Enea Bastianini, dopo un sorpasso su Jorge Martin che la maggior parte dei piloti ha considerato un'azione estrema.

"Non capisco cosa stiano facendo i commissari sportivi. Mi sento molto male per quello che è successo", ha spiegato Aleix. "Non ho parole, perché un pilota tocca l'altro, vanno entrambi fuori pista e non si preoccupano nemmeno di indagare", ha aggiunto Espargaro, prima di continuare a criticare i giudici, ancora guidati da Freddie Spencer, che sarà sostituito da Simon Crafar nel 2025.

"A parte l'azione in sé, sono un po' preoccupato per il messaggio che stanno inviando a tutti i piloti. Ci stanno dicendo che si può fare tutto quello che si vuole, anche eliminare un avversario, e questo è molto pericoloso", ha commentato il numero 41. "Questo è il risultato dell'incompetenza dei commissari, che non sono in grado di gestire la situazione".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, che ha tagliato il traguardo ottavo in questa seconda gara a Misano, a quasi 23 secondi dal vincitore, si è detto moderatamente soddisfatto, soprattutto dei primi 20 giri di gara, anche se il pilota dell'Aprilia continua a lamentarsi dei problemi a fermare la sua moto.

Un problema che la Casa di Noale dovrà risolvere per la prossima stagione, quando Aleix non ci sarà più, visto che passerà a difendere i colori della Honda, per la quale farà da tester.

Al maggiore dei fratelli di Granollers è stato chiesto dopo la gara di fare un breve riassunto delle sue sensazioni, e lui ha semplicemente detto che le cose erano andate un po' meglio rispetto a due settimane prima. Ricordando che era stato uno di quelli che hanno commesso l'errore di cambiare moto, una decisione che ha messo fine a qualsiasi possibilità di finire nella top ten e che lo ha portato infine al ritiro.

"Non è andata affatto male. La cosa positiva è che non correremo più qui", ha detto Espargaro, che ha fatto la sua ultima visita alla sede dell'Aprilia la scorsa settimana.