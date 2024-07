MotoGP | Aleix ci prova: vola al Sachsenring per scendere in pista

Un brutto incidente nella Sprint race ad Assen l’ha messo ko per la gara di domenica, ma Aleix Espargaro non si arrende: al Sachsenring proverà a correre. Scivolato il venerdì nelle libere pomeridiane rimediando una bella botta al coccige, sabato è stato protagonista di un highside all’ultima curva dell’ultimo giro di Sprint, finendo al centro medico.

Portato poi all’ospedale di Assen, il pilota Aprilia è stato sottoposto a una radiografia alla mano destra, che ha evidenziato una frattura. Nonostante l’infortunio, la visita di controllo della domenica mattina prima del warm-up ha dato l’ok al pilota di Granollers. Avrebbe potuto partecipare anche alla gara, ma Aleix ha preferito fermarsi perché il dolore era troppo forte mentre provava a infilare il guanto. Così ha voluto salvaguardarsi anche in previsione del Gran Premio di Germania.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Questo fine settimana si disputa infatti il nono appuntamento stagionale, l’ultimo prima della pausa estiva, e il Capitano punta ad esserci per chiudere con un guizzo questa prima parte di 2024. Espargaro, fresco di annuncio come tester Honda a partire dalla prossima stagione (così come aveva anticipato Motorsport.com il mese scorso), si sta sottoponendo a sessioni intense di fisioterapia per poter recuperare il prima possibile in vista del weekend tedesco.

Al Sachsenring, Espargaro si sottoporrà a una nuova visita di controllo prima di scendere in pista per la prima sessione di prove libere: “Non sono ancora a posto con la mano, è un infortunio veramente complicato perché coinvolge la mano sul gas. Non ho mobilità e mi fa molto male, tuttavia, ci voglio provare. È una pista molto particolare, dove si gira in senso antiorario. Farò la terapia fino a giovedì e poi arriverò al Sachsenring all’ultimo momento, per tentare di partecipare alle FP1”.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Arriva invece in piena forma Maverick Vinales, che sente di avere il livello per poter lottare con i piloti di testa. Tuttavia, lo spagnolo ha lasciato Assen deluso per non essere riuscito a esprimere al meglio il proprio potenziale. Il Sachsenring non è un tracciato dove in passato si è preso grandi soddisfazioni, ma l’obiettivo è quello di esprimere finalmente le sue capacità: “Sachsenring non è una delle mie piste preferite, ma sono fiducioso che potremo fare un ottimo lavoro. Ho ottenuto diversi podi e pole position in Germania; continuo con lo spirito di Assen, sono motivato e determinato a fare un buon lavoro prima della pausa estiva”.