MotoGP | Aleix: "Avevo una possibilità con Marc, ma non volevo rovinare tutto"

Sabato, con la gomma posteriore morbida, Aleix Espargaró ha regnato incontrastato con la pole e la vittoria nella Sprint del Gran Premio di Catalogna di MotoGP. Domenica, nonostante la logica prevedesse che la mescola da gara fosse la media, alcuni piloti hanno contraddetto la logica, tra cui Pedro Acosta, che ha condotto la gara, e Marc Marquez, che è partito 14° e ha concluso sul podio, proprio davanti ad Aleix per appena 52 millesimi di secondo.

"La gomma posteriore media non ha funzionato per niente bene, non c'era affatto grip", ha lamentato il catalano a fine giornata.

"È stato un peccato. Non riuscivo a frenare bene o a guidare veloce e quando ho visto che le Ducati stavano andando via ci ho provato, ma loro sono riusciti a far funzionare le cose, noi no", ha spiegato.

Aleix aveva vinto sabato con la gomma morbida al posteriore e forse sarebbe stata la sua migliore opzione anche per domenica, per come poi è andata la sua gara.

"È difficile sapere se con la gomma morbida sarei stato davanti a loro", ha detto, riferendosi a Pecco Bagnaia e Jorge Martin. "Ma ieri con quella gomma andavo come loro, simile. Oggi con la gomma media le Ducati andavano forte, è stato uno shock che ci abbiano dato 10 secondi al traguardo, non ce lo aspettavamo proprio. Hanno fatto un buon lavoro qui, sono migliorati molto, cosa che noi non abbiamo fatto rispetto all'anno scorso", quando domenica le Aprilia avevano fatto 1-2 con Maverick Vinales alle spalle di Aleix.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante abbia mancato di poco il podio, Espargaró, che giovedì ha annunciato il suo ritiro a fine stagione, era ancora al settimo cielo.

"È stato un grande weekend, anche dal punto di vista sportivo, abbiamo conquistato molti punti, la pole, la vittoria nella Sprint e il quarto posto in gara, credo che sia qualcosa di cui essere soddisfatti. Dal punto di vista emotivo credo che sia stato probabilmente il più bel weekend della mia vita, con l'affetto della gente, lo ricorderò sempre".

"La doppia vittoria dell'anno scorso era stata impressionante e molto difficile da battere a livello sportivo, ma l'affetto che la gente mi ha dimostrato questo fine settimana per me è un riconoscimento che ha un valore molto, molto alto. Quindi forse questa sarà migliore, ma le ricorderò entrambe con molto affetto".

"Mi sono goduto ogni momento del fine settimana, è stato difficile non farsi prendere dall'emozione, ho cercato di assorbire tutte le belle sensazioni che la gente mi ha trasmesso".

Alla fine Aleix ha avuto una piccola possibilità di avvicinarsi al podio, con Marc Marquez che ha chiuso al terzo posto, e dopo la gara ha ammesso che "mi dispiace molto per Aleix, mi sono sentito male a togliergli il podio nella sua ultima gara qui a Barcellona".

"Ho provato tutto fino alla fine", ha continuato Espargaró. "Non avevo trazione ma dovevo provarci, alla fine avevo una piccola possibilità di arrivare al traguardo, ma non volevo rovinare tutto, sapevo che ci saremmo toccati se ci avessi provato e non era il fine settimana, credo, per farlo, né il luogo, né il momento, né con Marc", ha detto il "capitano".