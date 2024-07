MotoGP | Aleix alza bandiera bianca: si ferma anche al Sachsenring

La pausa estiva per Aleix Espargaro inizia in anticipo, suo malgrado. Il pilota Aprilia, che si è infortunato lo scorso fine settimana ad Assen, ha provato a scendere in pista nella mattinata odierna al Sachsenring, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. La frattura alla mano destra fa ancora troppo male al Capitano per consentirgli di guidare, così ha deciso di non proseguire il weekend e concentrarsi sul recupero.

Solo tre giri per il pilota Aprilia nel primo turno di libere del Gran Premio di Germania: questa è stata una prova sufficiente a fargli capire che andare avanti e resistere non sarebbe stato un vantaggio, anzi. La frattura al quinto metacarpo della mano destra continua a fargli molto male nonostante la tanta fisioterapia svolta nei giorni scorsi. Sono però passati solo pochi giorni dall’infortunio.

La fortuna non è stata dalla parte del pilota di Granollers, che è caduto proprio in concomitanza della doppietta di gare che precede la pausa estiva. Aleix è infatti stato protagonista di un highside all’ultima chicane dell’ultimo giro della Sprint ad Assen. Lo spagnolo è finito violentemente a terra, cadendo per la seconda volta dopo un’altra scivolata nel venerdì di libere che gli aveva procurato del dolore al coccige.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team crash Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Portato al centro medico prima e all’ospedale di Assen poi, è stato costretto a dare forfait nella gara di domenica per la frattura al quinto metacarpo della mano destra. Nei giorni tra Assen e Sachsenring si è dedicato completamente a fisioterapia e riabilitazione e, nonostante i medici gli avessero consigliato di non recarsi in Germania, Espargaro ci ha voluto provare comunque.

Niente da fare per il pilota Aprilia, che si è dovuto arrendere al dolore, come ha raccontato ai microfoni di Sky: “Sapevo al 95% di non poter correre, perché i medici mi avevano detto così a casa. Ma io volevo venire e provarci perché anche se ci fosse stato un 1% di possibilità, valeva la pena provarci. Però ho tanto male, non credo sia solo la frattura, ma anche qualche nervo interessato. Nelle curve ho tanto dolore e non riesco a girare la manopola del gas, è praticamente impossibile”.

“Parlando con Charte e con tutti i dottori, la cosa giusta da fare era iniziare a recuperare e non venire al Sachsenring. Ma io ci volevo provare, è l’ultima gara prima della pausa estiva, ma la mano vuole il riposo. Quindi va anche bene che ora ci sia un po’ di vacanza. A me piace molto allenarmi, ma la mano vuole riposare, alla fine è una frattura e richiede almeno tre settimane per guarire. Secondo me avrò tempo sufficiente per Silverstone”, ha spiegato.