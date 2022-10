MotoGP | Aleix all’attacco in Australia: “Ora è il momento!”

Carica lettore audio

Dopo una prima metà di stagione eccezionale, Aleix Espargaro non sta completando una seconda parte come voleva. Tuttavia, nonostante un importante digiuno di podi, il pilota Aprilia non ha alcuna intenzione di uscire dalla lotta per il titolo e, quando mancano tre gare al termine della stagione, è terzo a 20 punti dal leader Fabio Quartararo.

L’ultima gara in Thailandia è un buon esempio di come sta andando il catalano negli ultimi weekend. Aleix infatti è stato costretto a scontare un Long Lap Penalty in gara che lo ha costretto a tagliare il traguardo fuori dai primi dieci.

“Abbiamo avuto delle difficoltà sul bagnato”, ha spiegato Espargaro nella conferenza stampa del Gran Premio d’Australia. “Abbiamo migliorato un po’ nel warm up e non andavamo troppo male. Penso che potessimo lottare per la sesta o settima posizione, ma quella penalità è stata un peccato perché abbiamo perso molti punti. Ma siamo comunque a 20 lunghezze dal leader, quindi arrivo a Phillip Island motivato!”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quello di Phillip Island è un tracciato particolare che potrebbe favorire la RS-GP. Questo pensa Aleix, che ha riconosciuto di aver molta voglia di provare: “Questa moto è stata molto competitiva su piste veloci dove non ci sono tante frenate brusche, come in Argentina. Sarà difficile prevedere i punti di forza dell’Aprilia, ma con il down force e le ali, penso che andremo forte almeno alla prima e all’ultima curva. Il nostro motore è migliore, quindi avremo vantaggio anche sul rettilineo”.

Pochi minuti dopo ha parlato delle sue preoccupazioni riguardo alla nuova carenatura di dimensioni più generose dell'Aprilia e dei suoi potenziali inconvenienti in caso di forti raffiche di vento: "Non abbiamo ancora girato con questa carenatura in condizioni di forte vento. Dobbiamo vedere fino a che punto questo ci toglie il vantaggio, perché in altri termini ci aiuta molto. In ogni caso, abbiamo a disposizione l'altra opzione e decideremo in seguito”.

Per quanto riguarda la lotta per il titolo, Aleix è stato chiaro: "È il momento di andare all'attacco. 20 punti non sono tanti, ma in tre gare non sarà facile. Comunque darò tutto. Ora è il momento di attaccare e rischiare più che mai". Infine, ha dichiarato di non ritenere che il regolatore di altezza sarà un fattore determinante nella gara australiana: "Sarà importante gestire gli pneumatici e le pressioni, ma non tanto il regolatore di altezza".