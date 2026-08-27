MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

Fermin Aldeguer si è infortunato il 27 giugno, durante le prove del venerdì pomeriggio del GP d'Olanda, e dopo una dura riabilitazione, questo venerdì, due mesi più tardi, tornerà a salire in moto dopo aver ricevuto l'idoneità medica dal dottor Angel Charte. Anche se al termine della prima sessione del fine settimana dovrà sottoporsi ad un nuovo controllo per confermare se potrà proseguire il resto del Gran Premio o, al contrario, dovrà fermarsi.

Aldeguer, che aveva già saltato la pre-stagione ed il primo Gran Premio dell'anno in Thailandia per un infortunio alla gamba sinistra, è caduto ad Assen, urtando la ghiaia della via di fuga con la sfortuna di riportare una piccola frattura alla vertebra T7, nella parte alta della schiena. Cosa che lo ha tenuto fuori dai fine settimana in Germania e Gran Bretagna.

"Non sono al 100% fisicamente", ha ammesso questo giovedì nella vigilia del GP di Aragon. "Sono quasi due mesi che non corro. Le ultime tre settimane ho iniziato ad andare in palestra, a uscire in bicicletta, e questa settimana sono salito su una moto. Le sensazioni non sono male, ma vedremo come va su una MotoGP", ha spiegato.

"Mi manca forza e molti giri, ma non ho dolore. Tuttavia, lo sforzo che richiede girare con una MotoGP non è lo stesso che su una moto da 600cc. L'idea è cominciare con calma e seguire il piano, per arrivare a domenica nella miglior forma possibile", ha valutato il murciano.

"Nell'incidente credo di aver avuto sfortuna, ma l'importante è che ora sono di nuovo qui", ha aggiunto, evitando di entrare in polemica con la ghiaia di Assen, molto criticata per le sue dimensioni dalla maggior parte dei piloti.

Fermin Aldeguer, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Altri due anni con Ducati in VR46

Una delle notizie della settimana è che Ducati ha ufficializzato il rinnovo per altre due stagioni con Aldeguer, fino alla fine del 2028, un periodo in cui il giovane pilota di 22 anni correrà con la VR46, struttura factory supported del costruttore italiano.

"Sono molto contento di arrivare in VR46. È un'ottima opportunità. Fin dall'inizio dell'anno ho ripetuto che il mio obiettivo era disporre di una moto ufficiale", ha detto.

Aldeguer è da due anni con Gresini, e il passaggio in VR46 viene inteso come un passo avanti nella sua carriera.

"Sarà un passo nella mia carriera al livello del fatto che avrò la moto ufficiale, e questo mi aprirà più porte e mi darà più opportunità su circuiti dove soffriamo con la moto satellite. Non dirò mai se il team sarà migliore o peggiore, o se mi aiuterà di più o di meno. Io guardo alla parte delle prestazioni e lì faremo un grande passo che Ducati mi ha dato l'opportunità di fare. Da questo punto di vista sono contento, ma ora l'importante è concentrarmi sul finire questa stagione", con Gresini.

"Avendo la moto ufficiale, a livello di ingegneri e di informazioni, sarà sempre meglio. Ma finché non sarò lì non saprò esattamente cosa cambierà".

Aldeguer ha firmato due anni con VR46, tuttavia si intende che, all'occorrenza, se fosse necessario essere nel team ufficiale nel 2028, avrebbe questa possibilità. "Se si presenterà l'opportunità faremo di tutto per essere lì, ma per il momento abbiamo già abbastanza con l'aver firmato due anni e non penserò a quello che potrà succedere", ha concluso il murciano.