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MotoGP | Aldeguer si difende dopo l'incidente con Bagnaia: "Non è stata una manovra folle"

Nonostante ritenesse che il suo tentativo di sorpasso non fosse "folle", il pilota del Gresini Racing si è comunque recato nel box Ducati ufficiale per scusarsi per la manovra che ha portato all'infortunio del tre volte iridato.

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 10 nov 2026, 09:33

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Fermin Aldeguer si è difeso dalle critiche per l'incidente con Pecco Bagnaia, dal quale il pilota ufficiale della Ducati è uscito infortunato nella Sprint del Gran Premio del Qatar.

Il pilota del Gresini Racing stava lottando con Pedro Acosta per il sesto posto quando ha intravisto un'opportunità in ingresso all'ultima curva. Ma, mentre frenava per affrontare lo stretto tornante a destra, non è riuscito a rallentare sufficientemente la sua moto e ha centrato Bagnaia, che stava approciando la curva appena davanti ai due in quinta posizione.

L'impatto ha proiettato in aria l'italiano, con il tre volte campione del mondo visibilmente dolorante dopo essere caduto pesantemente sull'asfalto prima di scivolare verso la via di fuga.

La gara è stata immediatamente interrotta con bandiera rossa a causa dell'entità dell'incidente, con i commissari che hanno punito Aldeguer con una doppia long lap penalty da scontare dopo la ripartenza, in una gara accorciata da 11 a 10 giri.

Pur non negando in alcun momento di essere responsabile della collisione, Aldeguer ha insistito sul fatto che il suo tentativo di sorpasso non fosse così avventato come poteva sembrare, nonostante la gravità dell'esito.

"Ovviamente, se vedi la caduta, sembra assolutamente spettacolare, come qualcosa fuori posto. Ma alla fine non è stata esattamente una manovra folle, per così dire", ha detto Aldeguer ai media, tra cui Motorsport.com.

“Stavo cercando di prendere una posizione a Pedro, che era uscito male dalla curva 15. Ho visto un'opportunità per infilarmi all'ultima curva, ma ovviamente, essendo uscito male, alla fine ha difeso la sua posizione".

"Eravamo un po' oltre metà pista sul lato destro, e sappiamo che qui in Qatar, se vai fuori traiettoria, è un po' una lotteria. Quindi non sono riuscito a frenare la moto come avrei voluto. Non ho nemmeno frenato così tardi. Direi che in realtà abbiamo frenato prima, sapendo cosa c'era davanti".

"Ma ovviamente Pecco stava affrontando la curva con un raggio molto più ampio, preparandosi per l'uscita, ed è lì che l'ho centrato. Ho provato a guardare e a evitare quel contatto con la ruota anteriore: è stato davvero per poco, ma l'ho colpito".

Bagnaia è stato immediatamente portato al centro medico per accertamenti, dove gli esami hanno rivelato una doppia frattura al piede destro.

Il piemontese è stato dichiarato "unfit" a prendere parte al Gran Premio di domenica a causa degli infortuni, mentre la sua partecipazione agli ultimi due round della stagione in Portogallo e a Valencia resta incerta in attesa di un'intervento chirurgico al quale probabilmente si sottoporrà nella giornata di martedì.

Aldeguer ha rivelato di essersi scusato sia con Bagnaia che con la Ducati, alla quale è legato direttamente con un contratto da pilota factory.

“Prima di tutto, vorrei scusarmi con Pecco e con il team”, ha detto alla vigilia del Gran Premio. "Sono già andato al box e ho cercato di spiegare l'incidente nel modo più chiaro possibile".

Aldeguer ha suggerito di aver ricevuto reazioni contrastanti dalla Ducati quando si è recato nel garage del team per scusarsi dell'incidente.

"Beh, alla fine, alcune persone capiscono che queste sono le corse e che cose del genere possono succedere, mentre altre la prendono più sul personale", ha detto.

"Ma tutto quello che posso fare è scusarmi e cercare di evitare che questo accada nelle prossime gare. Però a volte sei tu a farlo, e altre volte lo fanno a te", ha concluso.

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