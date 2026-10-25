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MotoGP | Aldeguer salta anche il GP della Malesia, Gresini lo sostituisce di nuovo con Lecuona
Iker Lecuona salirà di nuovo sulla Ducati del Gresini Racing, con Fermin Aldeguer che resterà ancora fuori nel Gran Premio della Malesia di MotoGP a Sepang a causa dell'infortunio alla mano subito in Indonesia.
Rubén Carballo Rosa
Pubblicato: 25 ott 2026, 03:49
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Fermin Aldeguer non disputerà nemmeno il Gran Premio della Malesia, 19° tappa della stagione 2026 della MotoGP, che si disputerà il prossimo fine settimana a Sepang come seconda prova del trittico che pone fine al tour asiatico, tra le visite in Australia e Qatar. Iker Lecuona sarà nuovamente il suo sostituto, come già accaduto questo weekend sul circuito di Phillip Island.
Il pilota murciano del Gresini Racing ha subito a Mandalika il suo terzo infortunio importante della stagione, dopo essersi fratturato il femore della gamba sinistra in inverno e la vertebra T7 ad Assen. Lesioni che gli hanno impedito di correre in Thailandia nel primo caso, e in Olanda per il resto del weekend, oltre che in Germania ed in Inghilterra nel secondo.
Il pilota di La Nora è finito a terra al secondo giro del Gran Premio d'Indonesia, fratturandosi nell'incidente la base del primo osso metacarpale della mano destra. Questo problema lo ha costretto a tornare in Spagna, per essere operato dal dottor Xavier Mir e dal suo team medico con esito positivo, presso l'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona.
L'intervento chirurgico lo ha portato a saltare la visita a Phillip Island, l'ultima della MotoGP sulla mitica pista prima di dirigersi ad Adelaide come nuova sede per il 2027. Ma Gresini ha confermato nella mattinata di questa domenica, mentre le moto aspettavano di scendere in pista a causa del maltempo, che anche il #54 sarebbe stato assente in Malesia.
Il suo sostituto sarà ancora Iker Lecuona, scelto nuovamente dalla Ducati dopo aver concluso la stagione 2026 del Mondiale Superbike come vice-campione. Il valenciano si è qualificato 14° sulla griglia di partenza, ed è stato capace di strappare un punto nella gara sprint di sabato in Australia, chiudendo nono.
Iker Lecuona, Gresini Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Martin, Fernandez e Marini in attesa dell'evoluzione; Mir pronto a tornare
La griglia della classe regina conta questa domenica su solo 18 partecipanti, per le assenze di Jorge Martin, di Raul Fernandez e dei due membri del team ufficiale Honda HRC, Joan Mir e Luca Marini.
Prima dell'annuncio della nuova assenza di Aldeguer, l'Aprilia ha confermato ulteriori novità sullo stato medico di Jorge Martin, che si è infortunato nella Sprint: i nuovi esami effettuati sul campione del 2024 hanno confermato che non ha altre lesioni oltre alla frattura composta del radio distale. Non tornerà in Spagna, come pareva in un primo momento, e riceverà il trattamento necessario nei prossimi giorni, per cui proverà a rientrare a Sepang.
In casa Trackhouse Racing, resta da vedere come recupererà Raul Fernandez per la Malesia, dopo che ha chiuso anzitempo il weekend australiano a causa del dolore accusato alle due dita della mano destra che si era fratturato nell'incidente al via della Sprint di Mandalika
In attesa dell'evoluzione ci sarà anche Marini, "unfit" per un virus che lo ha lasciato senza forze da giorni. La grande notizia è che Joan Mir ha confermato che viaggerà alla volta Sepang per provare a correre, dopo aver sperimentato un buon miglioramento delle sue condizioni, dopo aver saltato tutti gli appuntamenti precedenti del tour asiatico a causa di un malessere fisico accusato durante il weekend di Misano, che gli ha richiesto molto tempo per riprendersi.
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