MotoGP Australia

MotoGP | Aldeguer salta anche il GP della Malesia, Gresini lo sostituisce di nuovo con Lecuona

Iker Lecuona salirà di nuovo sulla Ducati del Gresini Racing, con Fermin Aldeguer che resterà ancora fuori nel Gran Premio della Malesia di MotoGP a Sepang a causa dell'infortunio alla mano subito in Indonesia.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 25 ott 2026, 03:49

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Fermin Aldeguer non disputerà nemmeno il Gran Premio della Malesia, 19° tappa della stagione 2026 della MotoGP, che si disputerà il prossimo fine settimana a Sepang come seconda prova del trittico che pone fine al tour asiatico, tra le visite in Australia e Qatar. Iker Lecuona sarà nuovamente il suo sostituto, come già accaduto questo weekend sul circuito di Phillip Island.

Il pilota murciano del Gresini Racing ha subito a Mandalika il suo terzo infortunio importante della stagione, dopo essersi fratturato il femore della gamba sinistra in inverno e la vertebra T7 ad Assen. Lesioni che gli hanno impedito di correre in Thailandia nel primo caso, e in Olanda per il resto del weekend, oltre che in Germania ed in Inghilterra nel secondo.

Il pilota di La Nora è finito a terra al secondo giro del Gran Premio d'Indonesia, fratturandosi nell'incidente la base del primo osso metacarpale della mano destra. Questo problema lo ha costretto a tornare in Spagna, per essere operato dal dottor Xavier Mir e dal suo team medico con esito positivo, presso l'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona.

L'intervento chirurgico lo ha portato a saltare la visita a Phillip Island, l'ultima della MotoGP sulla mitica pista prima di dirigersi ad Adelaide come nuova sede per il 2027. Ma Gresini ha confermato nella mattinata di questa domenica, mentre le moto aspettavano di scendere in pista a causa del maltempo, che anche il #54 sarebbe stato assente in Malesia.

Il suo sostituto sarà ancora Iker Lecuona, scelto nuovamente dalla Ducati dopo aver concluso la stagione 2026 del Mondiale Superbike come vice-campione. Il valenciano si è qualificato 14° sulla griglia di partenza, ed è stato capace di strappare un punto nella gara sprint di sabato in Australia, chiudendo nono.

Iker Lecuona, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martin, Fernandez e Marini in attesa dell'evoluzione; Mir pronto a tornare

La griglia della classe regina conta questa domenica su solo 18 partecipanti, per le assenze di Jorge Martin, di Raul Fernandez e dei due membri del team ufficiale Honda HRC, Joan Mir e Luca Marini.

Prima dell'annuncio della nuova assenza di Aldeguer, l'Aprilia ha confermato ulteriori novità sullo stato medico di Jorge Martin, che si è infortunato nella Sprint: i nuovi esami effettuati sul campione del 2024 hanno confermato che non ha altre lesioni oltre alla frattura composta del radio distale. Non tornerà in Spagna, come pareva in un primo momento, e riceverà il trattamento necessario nei prossimi giorni, per cui proverà a rientrare a Sepang.

In casa Trackhouse Racing, resta da vedere come recupererà Raul Fernandez per la Malesia, dopo che ha chiuso anzitempo il weekend australiano a causa del dolore accusato alle due dita della mano destra che si era fratturato nell'incidente al via della Sprint di Mandalika

In attesa dell'evoluzione ci sarà anche Marini, "unfit" per un virus che lo ha lasciato senza forze da giorni. La grande notizia è che Joan Mir ha confermato che viaggerà alla volta Sepang per provare a correre, dopo aver sperimentato un buon miglioramento delle sue condizioni, dopo aver saltato tutti gli appuntamenti precedenti del tour asiatico a causa di un malessere fisico accusato durante il weekend di Misano, che gli ha richiesto molto tempo per riprendersi.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP in balia del maltempo a Phillip Island: cancellate Moto3 e Moto2, alle 6:00 italiane un nuovo aggiornamento

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Rubén Carballo Rosa





MotoGP | Raul Fernandez si aggiunge alla lista degli "unfit" per la gara lunga di Phillip Island



MotoGP



MotoGP



Australia



21 h



MotoGP | Raul Fernandez si aggiunge alla lista degli "unfit" per la gara lunga di Phillip Island





MotoGP | Marini non recupera: è out per il resto del GP d'Australia a causa di un virus



MotoGP



MotoGP



Australia



1 g



MotoGP | Marini non recupera: è out per il resto del GP d'Australia a causa di un virus





MotoGP | Marini fermato da un virus nel venerdì di Phillip Island, Mir potrebbe rientrare a Sepang



MotoGP



MotoGP



Australia



1 g



MotoGP | Marini fermato da un virus nel venerdì di Phillip Island, Mir potrebbe rientrare a Sepang

More from

Fermin Aldeguer





MotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona



MotoGP



MotoGP



Australia



5 g



MotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona





MotoGP | Fermin Aldeguer è stato operato alla mano destra, da capire i tempi di recupero



MotoGP



MotoGP 10 g



MotoGP | Fermin Aldeguer è stato operato alla mano destra, da capire i tempi di recupero





MotoGP | Aldeguer ha una frattura alla mano destra, verrà operato a Barcellona



MotoGP



MotoGP



Indonesia



13 g



MotoGP | Aldeguer ha una frattura alla mano destra, verrà operato a Barcellona

More from

Gresini Racing





MotoGP | Alex Marquez crede che Bezzecchi abbia "calcolato male" nel loro contatto, Marco punta il dito sul vento



MotoGP



MotoGP



Australia



1 g



MotoGP | Alex Marquez crede che Bezzecchi abbia "calcolato male" nel loro contatto, Marco punta il dito sul vento





MotoGP | Alex Marquez: "Non credo che viaggiare in Qatar sia una decisione che si debba prendere ora"



MotoGP



MotoGP



Australia



2 g



MotoGP | Alex Marquez: "Non credo che viaggiare in Qatar sia una decisione che si debba prendere ora"





MotoGP | Ecco perché Alex Marquez non è riuscito a replicare nel 2026 lo stato di forma del 2025



MotoGP



MotoGP 5 g



MotoGP | Ecco perché Alex Marquez non è riuscito a replicare nel 2026 lo stato di forma del 2025

Ultime notizie





MotoGP | Aldeguer salta anche il GP della Malesia, Gresini lo sostituisce di nuovo con Lecuona



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



6 min



MotoGP | Aldeguer salta anche il GP della Malesia, Gresini lo sostituisce di nuovo con Lecuona





MotoGP in balia del maltempo a Phillip Island: cancellate Moto3 e Moto2, alle 6:00 italiane un nuovo aggiornamento



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



26 min



MotoGP in balia del maltempo a Phillip Island: cancellate Moto3 e Moto2, alle 6:00 italiane un nuovo aggiornamento





MotoGP | Jorge Martin non si arrende: proverà a correre a Sepang!



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



48 min



MotoGP | Jorge Martin non si arrende: proverà a correre a Sepang!





F1 | Hamilton 5° ci crede: “Resto ottimista per la gara, ma ora gli altri sono veloci quanto noi in curva”



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



3 h



F1 | Hamilton 5° ci crede: “Resto ottimista per la gara, ma ora gli altri sono veloci quanto noi in curva”

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti