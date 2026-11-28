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MotoGP | Aldeguer: "Mi aspettavo un po' la decisione di Marquez e ovviamente mi apre una porta..."

Fermin Aldeguer spiega che in parte non è stato colto di sorpresa dal ritiro di Marc Marquez, e ha chiaro che la sua partenza è per lui un'opportunità per sostituirlo, anche se non vuole pensarci troppo per il momento

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 28 nov 2026, 10:20

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Fermin Aldeguer può essere uno dei piloti che sentiranno di più l'impatto del ritiro di Marc Marquez, annunciato dal dieci volte campione del mondo questo venerdì, appena prima che iniziasse la FP1 del Gran Premio di Valencia.

Il #93 lascia, condizionato dai suoi problemi fisici, e dalla diplopia, o visione sdoppiata, che gli è tornata, fino a due volte, dopo essersi infortunato di nuovo alla spalla in Indonesia nella scorsa stagione. La sua partenza lascia libera, prima di tutto, la sella più appetibile della griglia, quella che avrebbe dovuto occupare accanto a Pedro Acosta nella squadra ufficiale Ducati.

Motorsport.com ritiene che la Ducati farà ricorso ad uno dei piloti dei suoi team satellite per sopperire all'assenza del pluricampione di Cervera, e che Aldeguer è la prima opzione nella lista della Casa di Borgo Panigale, per formare un box interamente murciano in vista del 2027.

La prima cosa che hanno chiesto ad Aldeguer quando è sceso dalla moto questo venerdì riguarda le possibilità che faccia squadra con Acosta la prossima stagione: "Non lo so. Quello che so è che ho un contratto, e che il mio obiettivo questo fine settimana è fare bene. Da lì in poi, il lavoro è di altri", ha detto ai media, tra cui c'era Motorsport.com.

Quando gli è stato domandato se si aspettasse il ritiro di Marquez, ha commentato: "Mi ha sorpreso. Aspettarmelo? Un po'. Alla fine, ci vediamo, parliamo di tanto in tanto... E, ovviamente, si nota che ha faticato con la parte fisica durante la stagione. Credo che l'anno prossimo fosse una delle sfide più grandi che potesse porsi, con moto nuova, pneumatici nuovi...".

Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Per questo, ne avevo già parlato con lui, bisogna cercare i limiti, bisogna cadere, magari ti fai male, e credo che lui non sia più in quel momento, di passare da lì. È il modo migliore per ritirarsi, da campione del mondo".

Sul fatto se gli pesi di più il ritiro di Marquez o il fatto che possa presentarglisi un'opportunità di andare nel team ufficiale Ducati, ha indicato: "Ovviamente, che Marc se ne vada, a me apre una porta per continuare a crescere di più e l'opportunità di entrare lì. Ma questo è un mondo molto egoista, devo guardare a me stesso, e se ho un'opportunità di crescere nel marchio, lo preferisco. Essere stati questi due anni a lottare con Marc è stato un onore".

Il pilota di La Nora ha rivelato poi che lo shock dell'addio del #93 non lo ha condizionato più di tanto, solo il giusto: "Mi ci sono voluti pochi giri. Ovviamente, quando è uscito, è stato difficile trattenersi. Perché ti coglie lì, prima di uscire in pista, un po' all'improvviso. Ma ho cercato di mantenere la concentrazione, su quello che dovevo fare. Questo è un fine settimana importante. Sono uscito per fare il mio lavoro, per fare il massimo numero di giri, e il feeling è stato buono. Abbiamo questa capacità".

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