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MotoGP | Aldeguer: "Io in VR46? Ho il contratto con Ducati. Decidono loro dove farmi correre"

Fermín Aldeguer è tornato in pista sulla Ducati del team Gresini per la prima volta in questa stagione, dopo essersi infortunato a una gamba e aver subito un intervento chirurgico all'inizio di gennaio. Il pilota di Murcia è partito come un razzo.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Lo spagnolo si è rotto la gamba sinistra e ha accorciato i tempi di recupero per poter essere presente questo fine settimana al secondo Gran Premio della stagione di MotoGP, in Brasile. Nonostante lo si veda chiaramente zoppicare quando scende dalla moto o semplicemente cammina, Fermín Aldeguer ha assicurato di sentirsi bene e di non provare alcun dolore quando è in sella alla sua Ducati.

"Tornare, avere già queste sensazioni il primo giorno e ottenere buoni risultati… La verità è che ne è valsa la pena restare a casa a lavorare ogni giorno ed essere circondato da tutta la mia gente", ha detto a fine giornata dopo essersi assicurato il passaggio alla Q2 con l’ottavo miglior tempo.

"Sono semplicemente salito in moto per ritrovare le sensazioni, per tornare a divertirmi. Sapevo che era una buona opportunità perché è una pista nuova per tutti. Non so se le condizioni di pioggia mi abbiano aiutato o meno, ma la verità è che il primo contatto, con la pista com’era, non è stato dei migliori per tornare a guidare una MotoGP. Però abbiamo tirato fuori tantissimo, quindi sono contento", ha spiegato.

Giovedì lo si è visto zoppicare nel paddock e ha scherzato: "Avevo già detto che vado meglio in moto che a piedi. In sella il dolore è quasi inesistente. È vero che con le condizioni di oggi, con i rattoppi sull’asfalto, la moto si muove di più ed è un po’ più difficile da controllare. Lì sì che avevo un po’ più di dolore, ma nella parte più fluida della pista funziona abbastanza bene. Speriamo che regga durante il fine settimana, lavorando bene con il fisioterapista e prendendo qualche antinfiammatorio per riuscire a resistere".

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aldeguer ha forzato i tempi, ma senza mettere a rischio il recupero.

"Si prova molto sollievo tornando così, perché alla fine da casa non è affatto facile. Gli altri arrivano con un po’ di ritmo, è vero che è poco, siamo solo alla seconda gara, ma con i test e avendo già guidato in condizioni di umidità e caldo, i corpi sono un po’ più acclimatati. Per me invece è tutto un po’ nuovo. Avevo voglia di capire se avessi ancora un buon potenziale, se fossi dove avevo lasciato l’anno scorso, e per il momento stiamo rispettando le aspettative".

Nonostante l’infortunio e i mesi senza salire su una MotoGP, il murciano aveva chiare le sue intenzioni.

"Sono venuto qui con l’obiettivo di stare nella Top 10, perché se mi sentivo bene credo che sia possibile. E oggi abbiamo raggiunto un obiettivo. Domani continueremo a girare, raccogliendo informazioni; speriamo che il tempo tenga e che le condizioni siano sicure per spingere, ma restare nella Top 10 è un grande risultato".

Sulle notizie (confermate) secondo cui il prossimo anno correrà con il VR46, ha preferito essere prudente.

"Alla fine, su questo non c’è ancora nulla di chiaro. Io ho un contratto con Ducati, sono loro a gestire dove finirò. Voglio avere una moto ufficiale l’anno prossimo e il massimo supporto, perché sarà super importante con il cambio di regolamento. Ovviamente, se fosse con Gresini mi sentirei ancora in famiglia e avremmo già una grande base, ma se dovesse essere con un altro team non credo ci sarebbero problemi", ha concluso, anche se con il nuovo regolamento tutte le Ducati saranno uguali. "Dipende. In teoria sì, ma dipende", ha chiuso con un sorriso malizioso il murciano.

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