Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Perché il circuito di Adelaide è la svolta che la MotoGP stava aspettando

MotoGP
MotoGP
Perché il circuito di Adelaide è la svolta che la MotoGP stava aspettando

F1 | Caso motori, Tombazis smorza i toni: "La FIA non ha mai sostenuto che ci siano illegalità"

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Caso motori, Tombazis smorza i toni: "La FIA non ha mai sostenuto che ci siano illegalità"

F1 | Ferrari: i flap mobili che si ribaltano sono utili sul dritto e in frenata

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Ferrari: i flap mobili che si ribaltano sono utili sul dritto e in frenata

F1 | Haas: nuovi flap anteriori e il tirante dei bargeboard ha funzione aerodinamica

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Haas: nuovi flap anteriori e il tirante dei bargeboard ha funzione aerodinamica

F1 | Test Bahrain 2, Day 2: Antonelli e Piastri sotto all'1'33", Hamilton chiude 4°

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Test Bahrain 2, Day 2: Antonelli e Piastri sotto all'1'33", Hamilton chiude 4°

WEC | 24h di Le Mans 2026: ecco l'elenco dei 62 iscritti

Le Mans
Le Mans
24h di Le Mans
WEC | 24h di Le Mans 2026: ecco l'elenco dei 62 iscritti

F1 | Red Bull come Mercedes: aggiunti due elementi per espandere il diffusore

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Red Bull come Mercedes: aggiunti due elementi per espandere il diffusore

F1 | Audi è una sorpresa per le prestazioni e per diverse curiosità tecniche

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Audi è una sorpresa per le prestazioni e per diverse curiosità tecniche
MotoGP

MotoGP | Aldeguer: "Il recupero procede bene, ma so ancora quando potrò rientrare"

Dopo essersi infortunato alla gamba, il pilota di Gresini sta proseguendo le fasi di recupero, ma salterà sicuramente l'apertura stagionale in Thailandia. Si spera in un rientro in Brasile, ma tutto è in divenire.

Vincent Lalanne-Sicaud
Pubblicato:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

I piloti della MotoGP torneranno in pista sabato e domenica a Buriram, per l'ultimo test pre-stagionale prima del Gran Premio inaugurale del 2026, che si terrà una settimana dopo sullo stesso circuito, ma Fermín Aldeguer sarà ancora assente.

Il pilota Gresini, miglior esordiente della scorsa stagione, si è fratturato il femore della gamba sinistra in una caduta durante gli allenamenti l'8 gennaio scorso. Operato con successo, l'infortunio gli ha però fatto saltare tutti i test invernali e la sua assenza è già stata confermata per il GP di Thailandia. Ora punta al GP del Brasile, che si terrà tre settimane dopo, ma per il momento non c'è alcuna certezza di una sua presenza in griglia.

"Mi sento bene, la convalescenza sta procedendo bene - ha spiegato lo spagnolo, intervistato dal sito ufficiale della MotoGP - Ora comincio a sentirmi meglio con il femore, con la gamba. Mi sentivo pronto per andare in Thailandia, ma è troppo presto, bisogna aspettare".

"Non sappiamo esattamente dove e quando tornerò, ma mi alleno tutti i giorni. Sono molto concentrato sulla mia convalescenza ogni giorno, ma è la natura, bisogna aspettare".

"Mi sento bene con la gamba. Ho iniziato a fare esercizi simili alla guida. C'è la possibilità di fare un test prima del Brasile, ma bisogna aspettare".

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermín Aldeguer non guida la sua Ducati dai test di Valencia, più di tre mesi fa.

Foto di: Steve Wobser / Getty Images

Un controllo medico il 2 marzo, poi un test?

Aldeguer sarà visitato subito dopo il GP di Thailandia, probabilmente con una radiografia alla gamba per valutare la calcificazione dell'osso.

Comincio a sentirmi meglio, giorno dopo giorno. Il 2 marzo farò un esame e vedremo quando potrò guidare una moto. Se i medici daranno il loro benestare, ovviamente vorrei provare una moto prima del Brasile. Bisogna andare avanti giorno dopo giorno".

Se il vincitore del GP dell'Indonesia 2025 otterrà il via libera per correre, potrà farlo sulla sua Ducati da gara, dato che avrà saltato tre eventi (due test e una gara). Questa misura è stata introdotta lo scorso anno dopo i vari infortuni di Jorge Martín, al fine di offrire una certa flessibilità, poiché al di fuori dei Gran Premi e dei test ufficiali, ai titolari è vietato guidare una MotoGP.

In attesa di ottenere l'autorizzazione a tornare in pista, Aldeguer rimane il più possibile in contatto con Gresini: "Mi sento molto vicino alla mia squadra, Gresini, Frankie Carchedi e Michele Masini sono venuti a trovarmi a casa mia in Andorra, per farmi una sorpresa. Questo mi aiuta a continuare a dare il massimo per tornare".

"Parlo anche con il mio compagno di squadra, con Marc Márquez, Jorge Martín. Questo mi permette di sapere cosa è successo durante i test in Malesia, cosa è stato provato. Mi dà qualche idea e un po' di sostegno".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Miller: "Triste per Phillip Island, ma per gli australiani costa meno andare in Malesia"

Top Comments

More from
Vincent Lalanne-Sicaud

MotoGP | La fine delle moto diverse? KTM cerca una direzione unica nel 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP | La fine delle moto diverse? KTM cerca una direzione unica nel 2026

MotoGP | Zarco non si aspettava l'interesse di Quartararo per la Honda

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Zarco non si aspettava l'interesse di Quartararo per la Honda

MotoGP | Dopo sette mesi, la spalla di Vinales è finalmente guarita

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Dopo sette mesi, la spalla di Vinales è finalmente guarita
More from
Fermin Aldeguer

MotoGP | Gresini: Aldeguer salta test e gara in Thailandia, lo sostituirà Pirro

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP | Gresini: Aldeguer salta test e gara in Thailandia, lo sostituirà Pirro

MotoGP | Aldeguer frena sul suo rientro: "Vorrei essere in Brasile o forse ad Austin"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Aldeguer frena sul suo rientro: "Vorrei essere in Brasile o forse ad Austin"

Fotogallery MotoGP | Gresini: ecco le Ducati di Alex Marquez e Aldeguer per il 2026

MotoGP
MotoGP
Presentazione Gresini Racing
Fotogallery MotoGP | Gresini: ecco le Ducati di Alex Marquez e Aldeguer per il 2026
More from
Gresini Racing

MotoGP | Alex Marquez più vicino a KTM: "Alla prima gara saprò già dove correrò nel 2027"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Alex Marquez più vicino a KTM: "Alla prima gara saprò già dove correrò nel 2027"

MotoGP | Test Sepang, Day 3: Alex Marquez precede Bezzecchi, ma la Ducati fa già paura

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Test Sepang, Day 3: Alex Marquez precede Bezzecchi, ma la Ducati fa già paura

MotoGP | Alex Marquez batte Bagnaia e Marc nella simulazione di Sprint a Sepang

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Alex Marquez batte Bagnaia e Marc nella simulazione di Sprint a Sepang

Ultime notizie

Perché il circuito di Adelaide è la svolta che la MotoGP stava aspettando

MotoGP
MtGP MotoGP
Perché il circuito di Adelaide è la svolta che la MotoGP stava aspettando

F1 | Caso motori, Tombazis smorza i toni: "La FIA non ha mai sostenuto che ci siano illegalità"

Formula 1
F1 Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Caso motori, Tombazis smorza i toni: "La FIA non ha mai sostenuto che ci siano illegalità"

F1 | Ferrari: i flap mobili che si ribaltano sono utili sul dritto e in frenata

Formula 1
F1 Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Ferrari: i flap mobili che si ribaltano sono utili sul dritto e in frenata

F1 | Haas: nuovi flap anteriori e il tirante dei bargeboard ha funzione aerodinamica

Formula 1
F1 Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Haas: nuovi flap anteriori e il tirante dei bargeboard ha funzione aerodinamica