MotoGP | Aldeguer: "Il recupero procede bene, ma so ancora quando potrò rientrare"

I piloti della MotoGP torneranno in pista sabato e domenica a Buriram, per l'ultimo test pre-stagionale prima del Gran Premio inaugurale del 2026, che si terrà una settimana dopo sullo stesso circuito, ma Fermín Aldeguer sarà ancora assente.

Il pilota Gresini, miglior esordiente della scorsa stagione, si è fratturato il femore della gamba sinistra in una caduta durante gli allenamenti l'8 gennaio scorso. Operato con successo, l'infortunio gli ha però fatto saltare tutti i test invernali e la sua assenza è già stata confermata per il GP di Thailandia. Ora punta al GP del Brasile, che si terrà tre settimane dopo, ma per il momento non c'è alcuna certezza di una sua presenza in griglia.

"Mi sento bene, la convalescenza sta procedendo bene - ha spiegato lo spagnolo, intervistato dal sito ufficiale della MotoGP - Ora comincio a sentirmi meglio con il femore, con la gamba. Mi sentivo pronto per andare in Thailandia, ma è troppo presto, bisogna aspettare".

"Non sappiamo esattamente dove e quando tornerò, ma mi alleno tutti i giorni. Sono molto concentrato sulla mia convalescenza ogni giorno, ma è la natura, bisogna aspettare".

"Mi sento bene con la gamba. Ho iniziato a fare esercizi simili alla guida. C'è la possibilità di fare un test prima del Brasile, ma bisogna aspettare".

Fermín Aldeguer non guida la sua Ducati dai test di Valencia, più di tre mesi fa. Foto di: Steve Wobser / Getty Images

Un controllo medico il 2 marzo, poi un test?

Aldeguer sarà visitato subito dopo il GP di Thailandia, probabilmente con una radiografia alla gamba per valutare la calcificazione dell'osso.

Comincio a sentirmi meglio, giorno dopo giorno. Il 2 marzo farò un esame e vedremo quando potrò guidare una moto. Se i medici daranno il loro benestare, ovviamente vorrei provare una moto prima del Brasile. Bisogna andare avanti giorno dopo giorno".

Se il vincitore del GP dell'Indonesia 2025 otterrà il via libera per correre, potrà farlo sulla sua Ducati da gara, dato che avrà saltato tre eventi (due test e una gara). Questa misura è stata introdotta lo scorso anno dopo i vari infortuni di Jorge Martín, al fine di offrire una certa flessibilità, poiché al di fuori dei Gran Premi e dei test ufficiali, ai titolari è vietato guidare una MotoGP.

In attesa di ottenere l'autorizzazione a tornare in pista, Aldeguer rimane il più possibile in contatto con Gresini: "Mi sento molto vicino alla mia squadra, Gresini, Frankie Carchedi e Michele Masini sono venuti a trovarmi a casa mia in Andorra, per farmi una sorpresa. Questo mi aiuta a continuare a dare il massimo per tornare".

"Parlo anche con il mio compagno di squadra, con Marc Márquez, Jorge Martín. Questo mi permette di sapere cosa è successo durante i test in Malesia, cosa è stato provato. Mi dà qualche idea e un po' di sostegno".