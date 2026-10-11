MotoGP | Aldeguer ha una frattura alla mano destra, verrà operato a Barcellona

Continuano le brutte notizie per Fermín Aldeguer dopo un Gran Premio d’Indonesia estremamente complicato. Il pilota di Murcia era già arrivato a Mandalika un po’ provato fisicamente - come si era già notato in Giappone - dopo un anno in cui ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, a partire dall’inverno e poi a metà stagione, quando ha avuto nuovamente problemi ad Assen.

Ma la tappa a Lombok di questo fine settimana ha rappresentato un nuovo duro colpo per il pilota della Gresini Racing, caduto tre volte nelle prime prove libere di venerdì, anche se è comunque riuscito a chiudere al settimo posto la gara Sprint di sabato. Ma domenica ha collezionato la sua quarta scivolata in tre giorni e questa volta con conseguenze disastrose.

Lo spagnolo, vincitore in Indonesia in una gara dominata nel 2025, è finito a terra al secondo giro, alla penultima curva, la 16. Quello che in un primo momento sembrava un incidente senza gravi conseguenze, ha però causato al #54 un nuovo infortunio in questa stagione.

Aldeguer ha infatti subito una frattura alla base del primo osso metacarpale della mano destra, come confermato dal team Gresini sui propri social. L’infortunio richiederà un intervento chirurgico che costringerà Aldeguer a tornare già domenica sera in patria, per sottoporsi a un intervento a Barcellona nei prossimi giorni, secondo la diagnosi formulata dal dottor Ángel Charte, responsabile del team medico della MotoGP.

Né Gresini né la MotoGP hanno fornito ulteriori dettagli sulle conseguenze di questo nuovo infortunio per Aldeguer; resta quindi da vedere cosa accadrà e quali saranno i tempi di recupero una volta che sarà stato operato. Va ricordato che, ora, il campionato vivrà una settimana di pausa nel bel mezzo del tour asiatico prima di affrontare i Gran Premi d’Australia (dal 23 al 25 ottobre), della Malesia (dal 30 ottobre al 1° novembre) e del Qatar (dal 6 all’8 novembre).

Chi cercherà di arrivare al massimo in forma alla tappa di Phillip Island sarà Raúl Fernández. Nella caduta di sabato, il pilota madrileno non solo si è fratturato l’indice della mano destra, quella con cui frena, ma anche un secondo dito, come ha rivelato lui stesso domenica, dopo aver dato prova di grande orgoglio e aver concluso al secondo posto la gara lunga in Indonesia. Il pilota di Trackhouse sarà sottoposto a cure in vista dell’Australia, Gran Premio a cui vuole partecipare a tutti i costi, dato che è uno dei suoi circuiti preferiti (lì ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP, nel 2025).