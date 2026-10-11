Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Singapore, Gara

Formula 1
Formula 1
Singapore
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Singapore, Gara

MotoGP | Bagnaia cade a Mandalika: "Dovevo tenere su la pressione della gomma davanti e ho chiesto troppo alla moto"

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Bagnaia cade a Mandalika: "Dovevo tenere su la pressione della gomma davanti e ho chiesto troppo alla moto"

MotoGP | Finalmente Bezzecchi rompe la maledizione, ma forse è tardi: sarà solo l'arbitro tra Martin e Marquez?

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Finalmente Bezzecchi rompe la maledizione, ma forse è tardi: sarà solo l'arbitro tra Martin e Marquez?

MotoGP | Aldeguer ha una frattura alla mano destra, verrà operato a Barcellona

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Aldeguer ha una frattura alla mano destra, verrà operato a Barcellona

MotoGP | Fernández eroico, le dita rotte erano due: "A 14 giri dalla fine non ce la facevo più"

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Fernández eroico, le dita rotte erano due: "A 14 giri dalla fine non ce la facevo più"

MotoGP | Márquez soddisfatto: "È stato un weekend perfetto"

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Márquez soddisfatto: "È stato un weekend perfetto"

F1 | Caos SQ1: i piloti non avevano piena potenza per un pop-up ignorato su un PC. La FIA si scusa e cerca soluzioni

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Caos SQ1: i piloti non avevano piena potenza per un pop-up ignorato su un PC. La FIA si scusa e cerca soluzioni

MotoGP | Acosta: "La regola sulle pressioni gomme va cambiata, così ci fa sembrare degli asini"

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Acosta: "La regola sulle pressioni gomme va cambiata, così ci fa sembrare degli asini"
Ultime notizie
MotoGP Indonesia

MotoGP | Aldeguer ha una frattura alla mano destra, verrà operato a Barcellona

Il pilota di Gresini ha riportato la rottura del primo metacarpo nella caduta di Mandalika e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per essere poi in azione in Australia.

Rubén Carballo Rosa
Pubblicato:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Continuano le brutte notizie per Fermín Aldeguer dopo un Gran Premio d’Indonesia estremamente complicato. Il pilota di Murcia era già arrivato a Mandalika un po’ provato fisicamente - come si era già notato in Giappone - dopo un anno in cui ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, a partire dall’inverno e poi a metà stagione, quando ha avuto nuovamente problemi ad Assen.

Ma la tappa a Lombok di questo fine settimana ha rappresentato un nuovo duro colpo per il pilota della Gresini Racing, caduto tre volte nelle prime prove libere di venerdì, anche se è comunque riuscito a chiudere al settimo posto la gara Sprint di sabato. Ma domenica ha collezionato la sua quarta scivolata in tre giorni e questa volta con conseguenze disastrose.

Lo spagnolo, vincitore in Indonesia in una gara dominata nel 2025, è finito a terra al secondo giro, alla penultima curva, la 16. Quello che in un primo momento sembrava un incidente senza gravi conseguenze, ha però causato al #54 un nuovo infortunio in questa stagione.

Aldeguer ha infatti subito una frattura alla base del primo osso metacarpale della mano destra, come confermato dal team Gresini sui propri social. L’infortunio richiederà un intervento chirurgico che costringerà Aldeguer a tornare già domenica sera in patria, per sottoporsi a un intervento a Barcellona nei prossimi giorni, secondo la diagnosi formulata dal dottor Ángel Charte, responsabile del team medico della MotoGP.

 

Né Gresini né la MotoGP hanno fornito ulteriori dettagli sulle conseguenze di questo nuovo infortunio per Aldeguer; resta quindi da vedere cosa accadrà e quali saranno i tempi di recupero una volta che sarà stato operato. Va ricordato che, ora, il campionato vivrà una settimana di pausa nel bel mezzo del tour asiatico prima di affrontare i Gran Premi d’Australia (dal 23 al 25 ottobre), della Malesia (dal 30 ottobre al 1° novembre) e del Qatar (dal 6 all’8 novembre).

Chi cercherà di arrivare al massimo in forma alla tappa di Phillip Island sarà Raúl Fernández. Nella caduta di sabato, il pilota madrileno non solo si è fratturato l’indice della mano destra, quella con cui frena, ma anche un secondo dito, come ha rivelato lui stesso domenica, dopo aver dato prova di grande orgoglio e aver concluso al secondo posto la gara lunga in Indonesia. Il pilota di Trackhouse sarà sottoposto a cure in vista dell’Australia, Gran Premio a cui vuole partecipare a tutti i costi, dato che è uno dei suoi circuiti preferiti (lì ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP, nel 2025).

 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Fernández eroico, le dita rotte erano due: "A 14 giri dalla fine non ce la facevo più"

Top Comments
More from
Rubén Carballo Rosa

Moto3 | Quiles chiude i conti a Mandalika: "Essere campione del mondo suona enorme, ma è solo l'inizio"

Moto3
Moto3
Mandalika
Moto3 | Quiles chiude i conti a Mandalika: "Essere campione del mondo suona enorme, ma è solo l'inizio"

MotoGP | Honda avrà una livrea vintage a Motegi per celebrare la sua storia

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Honda avrà una livrea vintage a Motegi per celebrare la sua storia

Ecco quando F1 e MotoGP correranno nello stesso weekend nel 2027: ci sono 8 concomitanze

MotoGP
MotoGP
Ecco quando F1 e MotoGP correranno nello stesso weekend nel 2027: ci sono 8 concomitanze
More from
Fermin Aldeguer

MotoGP | Aldeguer si sottopone a un intervento chirurgico per cercare di accelerare il recupero della gamba

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Aldeguer si sottopone a un intervento chirurgico per cercare di accelerare il recupero della gamba

MotoGP | Ecco perché Aldeguer ha rimediato la misteriosa penalità del Red Bull Ring

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Ecco perché Aldeguer ha rimediato la misteriosa penalità del Red Bull Ring

MotoGP | Dall'Igna: "Ducati non si farà distrarre dalle vittorie: anche se sono importanti, sono solo una tappa"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Dall'Igna: "Ducati non si farà distrarre dalle vittorie: anche se sono importanti, sono solo una tappa"
More from
Gresini Racing

MotoGP | Alex Marquez punito con una doppia long lap penalty per il crash con Acosta e Diggia

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Alex Marquez punito con una doppia long lap penalty per il crash con Acosta e Diggia

MotoGP | Motegi, Prove: Alex Marquez firma il record, ma Acosta e Marc sono lì. Bezzecchi 4° e Martin 8°

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Motegi, Prove: Alex Marquez firma il record, ma Acosta e Marc sono lì. Bezzecchi 4° e Martin 8°

MotoGP | Alex Marquez fa il dito medio ad Acosta a Misano, ma poi si scusa: "Ho perso la testa"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Alex Marquez fa il dito medio ad Acosta a Misano, ma poi si scusa: "Ho perso la testa"

Ultime notizie

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Singapore, Gara

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Singapore, Gara

MotoGP | Bagnaia cade a Mandalika: "Dovevo tenere su la pressione della gomma davanti e ho chiesto troppo alla moto"

MotoGP
MtGP MotoGP
Indonesia
MotoGP | Bagnaia cade a Mandalika: "Dovevo tenere su la pressione della gomma davanti e ho chiesto troppo alla moto"

MotoGP | Finalmente Bezzecchi rompe la maledizione, ma forse è tardi: sarà solo l'arbitro tra Martin e Marquez?

MotoGP
MtGP MotoGP
Indonesia
MotoGP | Finalmente Bezzecchi rompe la maledizione, ma forse è tardi: sarà solo l'arbitro tra Martin e Marquez?

MotoGP | Aldeguer ha una frattura alla mano destra, verrà operato a Barcellona

MotoGP
MtGP MotoGP
Indonesia
MotoGP | Aldeguer ha una frattura alla mano destra, verrà operato a Barcellona