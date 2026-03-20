MotoGP | Aldeguer ha l'accordo con Ducati per correre con VR46 nel 2027

Dopo la notizia dell’accordo tra KTM e Alex Márquez, destinato a sostituire Pedro Acosta nel team ufficiale della casa austriaca nelle prossime due stagioni, questo fine settimana nel paddock di Goiânia si è appreso che anche Fermín Aldeguer è pronto a lasciare la Gresini Racing.

Lo spagnolo avrebbe raggiunto un accordo con la Ducati per migliorare sensibilmente il suo contratto a partire dal prossimo anno e, come anticipato dal quotidiano Diario As, lascerà il team di Faenza per approdare alla VR46, la squadra di proprietà di Valentino Rossi.

Questa doppia mossa lascia la compagine diretta da Nadia Padovani senza piloti per il 2027 e, per il momento, anche senza moto, poiché il team fondato dal compianto Fausto Gresini non è ancora riuscito a chiudere un accordo per continuare da satellite della Ducati, restando comunque il suo obiettivo principale.

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, le trattative tra Gresini e Ducati sono ancora in corso, ma le condizioni poste del costruttore bolognese sono ben lontane dal budget che, al momento, gestisce il team di Faenza. La particolarità del 2027 è l'introduzione di un nuovo regolamento tecnico con motori da 850 cc e moto nuove, il che significa che tutti i piloti che correranno con una Ducati il prossimo anno lo faranno con la stessa moto. E di conseguenza, ciò farà salire il prezzo.

Parallelamente, la società promotrice del campionato, MotoGP Sports Entertainment Group (l'ex Dorna), è ancora in trattative con la MSMA (l'associazione dei Costruttori) per rinnovare il contratto quinquennale tra le due parti che scade alla fine dell'anno. Da tale accordo dipenderà l'importo che ogni squadra riceverà per partecipare al Mondiale ed è allora che Gresini saprà esattamente di quali fondi disporre per negoziare con la Ducati e ingaggiare i piloti.

Nel frattempo, la VR46 ha fatto un passo avanti assicurandosi Aldeguer, che sta corteggiando dal 2023, quando era stato reso noto che Luca Marini avrebbe lasciato la squadra del fratello per passare alla Honda.

Al tempo, la Ducati fece di tutto per tenersi Fermín, che firmò un contratto di quattro anni con la formula del 2+2 e una clausola di rescissione alla fine del secondo anno, che ora non intende esercitare, anche se avrebbe potuto farlodato che aveva già ricevuto offerte per passare a squadre ufficiali.

Sempre secondo le notizie raccolte da Motorsport.com dall'entourage del pilota, Aldeguer ha raggiunto un accordo completo con la Ducati per portare a termine i due anni di contratto che gli restano fino al 2028, con un sensibile aumento economico del suo ingaggio e dei suoi bonus.

"Non abbiamo ancora firmato il nuovo contratto, ma ci siamo stretti la mano. Fermín resterà altri due anni con la Ducati e il contratto è con la casa madre, con materiale e trattamento da pilota ufficiale, ricevendo le novità quasi contemporaneamente ai piloti del team ufficiale, anche se correremo con la VR46", hanno confermato le fonti.

Anche dal team di Valentino Rossi hanno commentato che "l'interesse ad avere Fermín è grande e noto da tempo, crediamo che sia un pilota molto interessante", ha spiegato Pablo Nieto.

Ora resta solo da vedere chi sarà il secondo pilota della VR46, un posto "che al momento è ancora molto vacante" e per il quale sono in lizza i due piloti attuali, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, ma anche "altri giovani piloti con un futuro promettente".