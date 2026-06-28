MotoGP | Aldeguer conferma che non tornerà a correre "fino a dopo l'estate"

Fermin Aldeguer è finito a terra alla curva 11 di Assen durante la sessione di venerdì pomeriggio. Una caduta ad alta velocità che lo ha portato a impattare rovinosamente contro il suolo, dove ha iniziato a rotolare colpendo violentemente la ghiaia.

Il risultato è stata una frattura alla vertebra T7, oltre a varie contusioni su tutto il corpo che lo hanno lasciato "ammaccato", aggiungendosi alla situazione che soffre alla gamba sinistra, infortunata a gennaio e che gli provoca dolore a causa di un chiodo di 30 centimetri che, fortunatamente, non ha risentito dell'incidente.

"Va bene, considerando tutto il male che avrebbe potuto essere. Sto bene a livello di dolore, è sotto controllo", ha spiegato il pilota spagnolo questa domenica ai microfoni di DAZN, ancora nel box del Gresini Racing.

"Sono un po' rigido, ma è normale, ci sono contusioni in tutti i muscoli, e la frattura della vertebra mi limita il movimento", ha aggiunto.

Le immagini della caduta di Fermin rivelano che i colpi sono stati molto forti e che l'infortunio avrebbe potuto essere molto più grave.

"La caduta avrebbe potuto essere un gran volo, ma quando l'avevo sotto controllo e sembrava che dovessi solo scivolare, sono saltato sulla ghiaia e ho iniziato a rotolare. Tutti gli impatti sono stati con il collo e la schiena e lì è arrivata la lesione", ha ricordato. "Vedendo le immagini bisogna ringraziare che sia stato solo quello", si è rallegrato.

Dopo l'infortunio di venerdì, Fermín ha deciso di restare ad Assen. "Sì, sono rimasto qui perché ci sono tutti i medici ed i fisioterapisti, mi hanno tenuto sotto controllo a livello di farmaci. Era più complicato tornare ieri che aspettare il volo per Madrid di oggi. Ho qui il mio fisioterapista e ieri abbiamo già iniziato la riabilitazione".

Dopo l'infortunio alla gamba che lo ha tenuto fuori nella pre-stagione e nel primo Gran Premio dell'anno in Thailandia, i medici hanno chiesto a Fermin un po' di pazienza.

"Da ora in poi bisogna prenderla con calma, tornare quando lo diranno i medici, non c'è una scadenza ma per il tipo di lesione, come minimo, sono quattro settimane di stop. Quindi lo collegheremo alle vacanze e torneremo dopo l'estate, mi farà bene anche per la gamba avere più tempo di riposo", ha pronosticato il pilota di La Nora che, quindi, non sarà al GP di Germania il prossimo 12 luglio.