MotoGP | Aldeguer: “Con Ducati avevo firmato già due mesi fa!”

La stagione 2024 è iniziata solo tre settimane fa a Lusail, eppure il mercato si sta già muovendo e lo fa rapidamente. È di pochi giorni fa il primo annuncio in vista del 2025: Fermin Aldeguer debutterà in MotoGP il prossimo anno con Ducati. Ancora non si sa quale sarà il team in cui correrà lo spagnolo, ma disporrà di una delle Desmosedici, le più ambite dalla griglia attuale.

“Sono molto contento di annunciare che passerò in MotoGP nel 2025”, ha raccontato un Fermin Aldeguer entusiasta durante la consueta conferenza stampa del giovedì a Portimao. Solo un piccolo assaggio di quella che sarà la vita nella classe regina per lo spagnolo, che ora vuole concentrarsi sul 2024.

“Ora è il momento di restare concentrati in Moto2. In Qatar ho sentito un po’ questa pressione, perché tutti parlavano, dicevano che ero il favorito. Sì, lo sento, ma devo essere bravo a gestire bene tutta la pressione. Ora, con l’annuncio, inizia la mia stagione a Portimao, con delle buone sensazioni. La verità è che sono molto contento”, spiega Aldeguer.

Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Le voci che davano lo spagnolo in MotoGP avevano iniziato a circolare già lo scorso anno, quando, dopo l’annuncio a sorpresa di Marc Marquez in Gresini, era partito il domino di mercato che aveva piazzato Aldeguer in VR46. Ora la MotoGP è realtà e Fermin rivela di aver già firmato con Ducati diverso tempo fa: “Ho firmato il contratto con Ducati due mesi fa, ma volevamo aspettare un po’ per fare l’annuncio. Ma io ho detto che prima o poi avremmo dovuto farlo, quindi era meglio farlo subito. Così posso restare concentrato sulla mia categoria, mantenere la concentrazione piena sulla gara e non sul futuro”.

“Ora ho il contratto, devo ragionare gara per gara e godermi ogni momento. Siamo nella situazione di poter fare una buona stagione e lottare per il titolo. Per quanto mi riguarda, è facile non pensare alla MotoGP e mantenere la mentalità e la concentrazione che avevamo alla fine sella scorsa stagione”, prosegue lo spagnolo.

Il passaggio alla classe regina non sarà semplice, ma Aldeguer è pronto a lavorare e imparare. Tuttavia, ha ancora un anno di tempo per pensarci, perché prima l’obiettivo è quello di arrivare in MotoGP da campione del mondo Moto2: “Per passare in MotoGP, devo essere in grado di gestire più informazioni, soprattutto come gestire ogni tipo di situazione, anche a livello mentale. Ma dobbiamo aspettare di guadagnare sensazioni con la moto, perché la MotoGP è una moto completamente diversa rispetto alla Moto2 o alla Moto3. Devo aspettare che arrivi il momento e guardare ai piloti più veloci”.