MotoGP | Aldeguer completa una giornata di allenamento in pista e punta al GP del Brasile

Fermin Aldeguer ha subito un grave infortunio l'8 gennaio mentre partecipava ad un test privato organizzato da Marc Marquez all'Aspar Circuit di Valencia. Il pilota del Gresini Racing è caduto, fratturandosi la diafisi del femore sinistro, un infortunio che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico il giorno successivo e che in condizioni normali richiede un periodo di riabilitazione da quattro a sei mesi.

Come già anticipato da Motorsport.com, il pilota di Murcia figura nella entry list provvisoria del Gran Premio del Brasile e la prossima settimana si recherà a Goiania per sottoporsi alla visita medica e salire sulla Ducati GP25 nella FP1 di venerdì 20 marzo, tra una settimana e solo due mesi e dodici giorni dopo la caduta a Guadassuar.

Nel mezzo di un intenso processo di recupero, accelerato il più possibile, Aldeguer ha compiuto mercoledì un nuovo passo avanti cruciale, risalendo in sella ad una moto per testare la sua forma fisica.

Nello specifico, il pilota del Gresini Racing si è recato al Circuito di Yepes, a circa 40 minuti da Murcia, per affrontare un'intera giornata di allenamento, utilizzando due moto stradali, una Ducati Panigale V2 e una Yamaha, la stessa moto con cui ha avuto l'incidente l'8 gennaio.

Fermín Aldeguer mercoledì sulla Ducati Panigale V2 al Circuito di Yepes Foto di: Instagram di Fermin Aldeguer

"L'allenamento è andato molto bene, non ha provato molto dolore e le sensazioni sono state molto, molto buone. Quindi tutto lascia pensare che in Brasile potrà correre senza problemi", hanno riferito fonti vicine al pilota consultate da Motorsport.com.

Giovedì Aldeguer ha in programma una giornata di riprese con uno dei suoi sponsor personali, che è anche quello di Pedro Acosta, con cui si incontrerà.

Una volta superato questo impegno pubblicitario, il pilota ha già in programma una seconda giornata di test alla guida della Panigale V2 per domani, venerdì. In questa occasione, il pilota murciano si recherà al circuito di Cartagena dove, se la pioggia non lo impedirà, tornerà a guidare le moto stradali per continuare ad accumulare chilometri.

Dichiarato miglior debuttante della MotoGP nel 2025 e vincitore, da rookie, della sua prima gara nella classe regina, il GP di Indonesia (il secondo pilota più giovane nella storia a riuscirci), Aldeguer ha perso l'intera pre-season 2026, così come il primo Gran Premio dell'anno, in Thailandia.

Ora, il pilota di Murcia deve recuperare la forma fisica ed il feeling sulla moto a ritmo serrato per ricollegarsi a un campionato che non è iniziato troppo bene né per Gresini né per Ducati, che dopo 88 podi consecutivi non è riuscita a piazzare nessuna delle sue moto tra le prime tre a Buriram.