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MotoGP | Aldeguer ammette: "Sicuramente in Indonesia è stato l'infortunio più stupido della mia vita"

Fermín Aldeguer tornerà in gara nel Gran Premio del Qatar di MotoGP dopo essersi fratturato il pollice destro in Indonesia, in quello che considera l'infortunio "più stupido" della sua vita.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 6 nov 2026, 11:32

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Dopo quasi un mese di stop, Fermin Aldeguer torna a correre questo fine settimana. Il pilota spagnolo ha aggravato un anno già di per sé segnato dagli infortuni subendone un altro nel Gran Premio d'Indonesia, un danno che peraltro si è verificato in circostanze molto particolari.

Il pilota di Murcia aveva molte aspettative per l'appuntamento di Mandalika, dove nel 2025 aveva conquistato la sua prima vittoria in MotoGP. Il fine settimana non è andato come avrebbe sperato, con quattro cadute e persino una rottura del motore sulla sua Ducati del Gresini Racing. Sembrava che potesse raddrizzare la situazione in vista della gara di domenica, ma la sua gara è finita quasi subito, a causa di un'altra scivolata.

Tuttavia, l'infortunio non si è verificato in quanto tale nell'incidente, ma per la sua reazione, con un pugno tirato al suolo come effetto della rabbia. Aldeguer si è fratturato la base del primo metacarpo della mano destra e, di conseguenza, non ha potuto viaggiare a Phillip Island e a Sepang. In Qatar, però, ha ricevuto il via libera per competere per tutto il Gran Premio.

"Sto bene. La verità è che essere di nuovo qui è sempre molto meglio che stare a casa. È chiaro che dobbiamo prendercela con calma, andare passo dopo passo", ha esordito parlando ai media, tra cui Motorsport.com. "Però mi sento bene, molto meglio alla gamba. Il dito sta evolvendo secondo i tempi previsti, e questo è importante. Ho avuto esattamente una frattura del primo metacarpo, che ha interessato la base dell'articolazione. Per questo ci ha messo anche un pochino di più".

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

In seguito, ha spiegato il suo infortunio: "Sicuramente è stato il più stupido della mia vita. Al 100%. Alla fine, quello dell'Indonesia era un fine settimana in cui avevo aspettative molto alte, ed è successo di tutto nel Gran Premio, perché ho avuto quattro cadute e una rottura del motore. Domenica, quando sembrava che avessi già trovato un assetto con cui mi sentivo comodo e bene, sono caduto di nuovo".

"Alla fine ho finito per sfogare tutta la rabbia del fine settimana, e di un anno che è stato duro, con due infortuni. Sono il primo che non vuole mai farsi male, e ancor meno per una cosa del genere. Quindi è quello che è, si impara e si va avanti".

Su cosa si aspetta in Qatar, il #54 ha commentato: "Vado senza aspettative. Per me, già essere qui è un grande risultato. Proverò domani, non ho nemmeno un piano per risparmiare giri o altro. Uscirò domani e vedrò come mi sentirò. La situazione? Se siamo qui è perché è sicuro. Avrei potuto restare a casa, dicendo che non mi sentivo bene, ma è molto più importante essere qui, dimostrare che abbiamo voglia, e continuare a prendere ritmo. Inoltre, ho la mano a posto per essere qui. Il Qatar sarà una bomba", ha concluso, concedendosi persino una battuta.

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