MotoGP | Al Sachsenring non si sorpassa? Bastianini è l'eccezione che conferma la regola: ecco il suo "segreto"

Una delle principali lamentele che viene fatta da sempre riguardo al Sachsenring è che sul circuito tedesco è pressoché impossibile superare con le MotoGP. Con il suo layout praticamente privo di rettilinei e molto stretto, trovare lo slancio per scavalcare un avversario è sempre molto complicato, ma nel GP di Germania di domenica scorsa c'è anche chi è stato capace di recuperare ben otto posizioni rispetto a quella che occupava sulla griglia di partenza.

Stiamo parlando di Enea Bastianini, risalito dal 17° fino al nono posto finale. E' vero che in diversi sono anche caduti davanti a lui, come per esempio Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, ma il pilota della KTM è riuscito anche ad effettuare alcuni sorpassi nella parte conclusiva della corsa, quindi gli è stato giustamente domandato quale sia stato il suo segreto.

"Per me si può sorpassare al Sachsenring, ma è molto, molto difficile. Perché quando sei nella scia qui, la gomma anteriore si surriscalda e inizi a perdere controllo su tutto e non riesci a trovare il punto giusto per il sorpasso. Ma alla fine, sì, dopo alcuni giri ho trovato quel punto e, giro dopo giro, ho avuto sempre un po' più di feeling con la moto, come nella Sprint. E per me è ancora possibile fare gli ultimi 10 giri con un buon ritmo", ha detto Enea.

Poi è sceso più nel dettaglio, spiegando che una delle chiavi è non stare troppo a studiare chi ti precede, ma attaccare appena si presenta l'opportunità.

"So come devo comportarmi, bisogna provarci molto presto. Perché se cerco di studiare il pilota davanti a me, quando arriva il momento di sorpassare è troppo tardi, dato che chi mi precede è già pronto a muoversi, e questo è un problema. Quando sono molto vicino al pilota che mi precede, penso direttamente a quel momento. E alla fine, oggi ci sono riuscito. A volte va bene. A volte però non studiare l'avversario non è facile perché si rischia di commettere un errore".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Mark Wieland / Getty Images

Questo non toglie però che il riminese non sia completamente soddisfatto del suo weekend, visto che Assen era riuscito a fare tutta la gara lunga agganciato al trenino delle Ducati, chiudendo sesto, mentre questa volta ha chiuso decisamente lontano rispetto alle Desmosedici GP.

"Non sono proprio soddisfatto di questo weekend perché è stato molto, molto complicato. Venendo da un trend positivo, anche dopo una gara positiva ad Assen, qui ci sono troppe poche cose da salvare. Ma in ogni caso, abbiamo spinto al massimo e con questo nono posto abbiamo salvato la top ten. Va bene così".

Enea ha raccontato di aver dovuto infatti fare i conti con un problema abbastanza pesante di sottosterzo, che si è sommato alla consueta instabilità della RC16: "Su questa pista c'è stata un po' di instabilità, ma non è stato quello il problema, è stato il sottosterzo. Alle curve cinque, sei e sette, tu vuoi sterzare, ma l'anteriore non ne vuole sapere. Questo è un problema, anche perché non possiamo girare di posteriore, perché altrimenti dopo cinque giri hai finito".

Ed è questo che rende la KTM una moto particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico: "Sì, la nostra molto tosta, questo è certo. Ho lavorato molto durante l'inverno e lo farò anche durante l'estate per essere pronto. Brad (Binder) e Pedro (Acosta) hanno già avuto problemi con le braccia, io al momento sto bene, ma non abbiamo stabilità e quindi non è facile gestire tutte le gare. Ma da parte mia sto bene, e non è questo il mio limite".