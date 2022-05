MotoGP | Al Mugello torna anche la Tribuna Ducati

Carica lettore audio

Ducati, per vivere al meglio il weekend di gara in occasione del Gran Premio D’Italia 2022, offre:

- Accesso alla Tribuna Ducati nei giorni indicati

- Possibilità di parcheggiare gratuitamente la moto in parcheggio dedicato fino ad esaurimento posti

- Guardaroba dedicato fino ad esaurimento posti

- Maxi-schermo per seguire ogni momento in pista

- Kit del Tifoso composto da: t-shirt, cappellino, gadget per tifare (la distribuzione è prevista la domenica)

I prezzi per accedere alla Tribuna Ducati presso la Tribuna Materassi al Mondiale MotoGP del Mugello sono i seguenti:

INTERO

170 € valido per domenica 29 Maggio

195 € valido per due giornate: sabato 28 e domenica 29 Maggio

DONNA

153 € valido per domenica 29 Maggio

175 € valido per due giornate: sabato 28 e domenica 29 Maggio

RIDOTTO (ragazzi da 14 a 18 anni)

136 € valido per domenica 29 Maggio

156 € valido per due giornate: sabato 28 e domenica 29 Maggio

JUNIOR (ragazzi da 0 a 14 anni)

85 € valido per domenica 29 Maggio

97 € valido per due giornate: sabato 28 e domenica 29 Maggio

La Tribuna Ducati per il 2022 è situata presso la Tribuna Materassi, con settore dedicato a Ducati. Si potrà accedere alla Tribuna Ducati solo con il biglietto Tribuna Ducati acquistabile a questo link. Non sarà possibile ritirare il biglietto presso il centro accrediti ma l’acquisto e la ricezione dello stesso avverranno tramite modalità digitali.

Per maggiori informazioni sulle normative Covid previste dal circuito in occasione della gara puoi visitate le pagine del sito di Mugello.

Parcheggio moto

Il parcheggio è esterno al circuito ed è situato via Bruno Buozzi, vicino all’ingresso LUCO. L'accesso è riservato a tutti i motociclisti in possesso del pass Ducati Parking fino ad esaurimento posti.

Gli orari di apertura del parcheggio sono i seguenti:

Sabato 28 Maggio 2022: 8.00 - 17.30

Domenica 29 Maggio 2022: 8.00 - 17.00

Si ricorda che Domenica 29 Maggio le moto e gli oggetti in guardaroba non ritirati negli orari indicati non saranno più custoditi.

Kit del tifoso

Tutti gli ospiti della Tribuna Ducati, previa presentazione del biglietto Tribuna Ducati, nella sola giornata di Domenica 29 Maggio presso l’area Ducati adiacente alla Tribuna, potranno ritirare il ‘Kit del tifoso’ composto da: t-shirt, cappellino e gadget per tifare.