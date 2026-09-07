MotoGP | Ai Ogura si sottoporrà ad un controllo radiologico per valutare se potrà rientrare a Misano

Ai Ogura si sottoporrà questo martedì a un controllo radiologico per valutare lo stato del pollice della mano sinistra che si è lesionato durante l'estate, e che lo ha costretto ad andare sotto ai del chirurglo ferri lo scorso 27 agosto. L'équipe del dottor Xavier Mir, incaricata dell'intervento, deciderà, insieme al pilota e al team Trackhouse, se Ogura viaggerà alla volta di Misano, dove il prossimo fine settimana si disputa il GP di San Marino e della Riviera di Rimini.

Quinto nella classifica generale del campionato del mondo MotoGP con 203 punti, 53 in meno del leader Jorge Martin, Ogura spera di poter rientrare questo fine settimana a Misano, la quattordicesima tappa del calendario 2026, dopo aver saltato il fine settimana di Aragon per questo inaspettato infortunio alla mano sinistra.

Dopo la gara di Silverstone, nella quale Ogura ha subito una caduta senza conseguenze, al di là di uscire dal fine settimana britannico con soli nove punti, il pilota giapponese di Trackhouse è volato in Giappone, dove quest'anno è tornato a fissare la propria residenza dopo diversi anni vissuti in Spagna.

Durante il soggiorno nel suo Paese, Ogura ha subito una caduta mentre praticava motocross. Solo al suo ritorno in Europa il pilota si è sottoposto ad una visita medica alla mano interessata, con la diagnosi di una frattura che lo ha costretto a passare dalla sala operatoria a Barcellona, proprio il giovedì del GP di Aragon.

"Il pilota del SuperFile Trackhouse MotoGP, Ai Ogura, si è sottoposto a un'operazione a Barcellona", ha informato a suo tempo il team nordamericano. "Il Dr. Mir, che ha eseguito l'intervento, ha comunicato che la frattura del pollice sinistro di Ai è stata fissata con una placca, e che durante il prossimo fine settimana verrà effettuata una valutazione delle sue condizioni prima di stabilire un piano di riabilitazione", ha aggiunto la formazione satellite dell'Aprilia.

"Anche se speriamo che Ai sia in condizione di partecipare al GP di San Marino, è troppo presto per confermarlo", dissero allora.

Dopo aver riposato e fatto riabilitazione dall'operazione, Ogura visiterà questo martedì la Clínica Dexeus di Barcellona per essere sottoposto ad esami da parte dei medici che, in prima istanza, devono dare l'OK al pilota per viaggiare verso Misano.

Una volta lì, tuttavia, Ogura dovrà passare giovedì un nuovo controllo da parte del direttore medico della MotoGP, il dottor Angel Charte, che è colui che deve dare al pilota l'idoneità definitiva per poter correre.

Per il momento, Trakchouse ha iscritto Ogura nella entry list provvisoria del Gran Premio, anche se, se alla fine non potesse prenderne parte, tutto lascia pensare che, come è successo ad Aragon, Lorenzo Savadori, il collaudatore dell'Aprilia, si incaricherebbe di sostituirlo.

Ogura è arrivato alla pausa estiva, dopo il GP di Germania, secondo nella classifica generale del Mondiale con 194 punti, a soli 14 dal leader Jorge Martin, iniziando la seconda parte della stagione con un secondo posto nella Sprint a Silverstone, dove è caduto la domenica.

Da allora, il giapponese ha accumulato un distacco di 53 punti dal leader del campionato, ed è stato superato da Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Per questo per Ogura è fondamentale tornare a competere questo fine settimana per mantenere vive le sue possibilità di continuare a lottare per il campionato nel suo secondo anno in MotoGP.