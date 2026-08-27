Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP
MotoGP
Aragon
Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano

MotoGP | Pramac completa la line-up 2027 con l'ingaggio del rookie Izan Guevara

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Pramac completa la line-up 2027 con l'ingaggio del rookie Izan Guevara

F1 | Alpine sceglie la continuità: ufficiale il rinnovo di Colapinto per il 2027

Formula 1
Formula 1
F1 | Alpine sceglie la continuità: ufficiale il rinnovo di Colapinto per il 2027

MotoGP | Bagnaia: "Fisicamente speravo di arrivare meglio, ma ad Aragon Ducati avrà più potenziale di Aprilia"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Bagnaia: "Fisicamente speravo di arrivare meglio, ma ad Aragon Ducati avrà più potenziale di Aprilia"

F1 | Ecco le mescole Pirelli per Baku, Sepang e Singapore: in Malesia ci sarà la gamma intermedia

Formula 1
Formula 1
F1 | Ecco le mescole Pirelli per Baku, Sepang e Singapore: in Malesia ci sarà la gamma intermedia
Ultime notizie
MotoGP Aragon

MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano

L'operazione che impedirà al giapponese di correre ad Aragon ha avuto esito positivo, ma fino al prossimo fine settimana non sarà possibile definire un percorso di riabilitazione, anche se la squadra satellite dell'Aprilia non ha nascosto la sua speranza di poterlo rivedere in pista già nella prossima gara in Romagna.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Il percorso di recupero è cominciato e ora si tratta solo di capire quanto sarà lungo. Questa mattina Ai Ogura è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla mano sinistra, volto ad eliminare l'infortunio che si è procurato in allenamento in Giappone, nella pausa che ha separato il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP da quello di Aragon.

Una volta uscito dalla sala operatoria, il Trackhouse Racing ha fatto immediatamente il punto della situazione: "Ai Ogura è stato sottoposto ad un intervento chirurgico questa mattina a Barcellona, in Spagna. Il dottor Mir, che ha eseguito l'intervento, ha riferito che la frattura al pollice sinistro di Ai è stata fissata con una placca e che nel corso del prossimo fine settimana verrà effettuata una valutazione delle sue condizioni prima di definire un piano di riabilitazione".

Al momento, dunque, è ancora impossibile stilare un percorso di recupero, anche se la squadra satellite dell'Aprilia non ha nascosto che la speranza è che l'ex campione del mondo della Moto2 possa tornare in sella alla sua RS-GP in occasione del prossimo appuntamento, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che si disputerà a Misano nel weekend del 13 settembre.

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sebbene speriamo che Ai sia in grado di partecipare al Gran Premio di San Marino, che avrà inizio tra 15 giorni, in questa fase è troppo presto per confermarlo", conclude infatti la breve nota del team statunitense.

Quel che è certo per ora è che il giapponese, ancora fresco della sua prima vittoria in MotoGP ad Assen, non potrà essere della partita questo fine settimana a MotorLand Aragon e che questo rischia di essere una tegola importante sulle sue ambizioni iridate. Al momento, infatti, occupa il terzo posto nella classifica iridata, staccato di 37 lunghezze dall'altra Aprilia di Jorge Martin. Un gap, che nella peggiore delle ipotesi per lui si potrebbe anche raddoppiare, anche se dovesse effettivamente riuscire a tornare in pista in Romagna.

Nel frattempo, la squadra di Justin Marks, che questa settimana ha annunciato l'ingaggio di Enea Bastianini per le prossime due stagioni, schiererà comunque due moto in occasione del Gran Premio di Aragon. Accanto a Raul Fernandez, reduce dalla bellissima vittoria conquistata a Silverstone, ci sarà infatti il collaudatore della Casa di Noale, l'italiano Lorenzo Savadori.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Pramac completa la line-up 2027 con l'ingaggio del rookie Izan Guevara

Top Comments
More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Pramac completa la line-up 2027 con l'ingaggio del rookie Izan Guevara

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Pramac completa la line-up 2027 con l'ingaggio del rookie Izan Guevara

MotoGP | Bagnaia: "Fisicamente speravo di arrivare meglio, ma ad Aragon Ducati avrà più potenziale di Aprilia"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Bagnaia: "Fisicamente speravo di arrivare meglio, ma ad Aragon Ducati avrà più potenziale di Aprilia"

MotoGP | VR46 ufficializza l'arrivo di Fermin Aldeguer nella prossima stagione

MotoGP
MotoGP
MotoGP | VR46 ufficializza l'arrivo di Fermin Aldeguer nella prossima stagione
More from
Ai Ogura

MotoGP | Trackhouse, che guaio: Ogura si è infortunato a una mano. Ad Aragon correrà Savadori

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Trackhouse, che guaio: Ogura si è infortunato a una mano. Ad Aragon correrà Savadori

Brivio spera in più GP cittadini: "Facciamo come la F1 e la FE. Portiamo la MotoGP dalla gente"

MotoGP
MotoGP
Brivio spera in più GP cittadini: "Facciamo come la F1 e la FE. Portiamo la MotoGP dalla gente"

MotoGP | Trackhouse: Ogura è in piena lotta per il titolo, ma deve migliorare un aspetto. Ecco quale

MotoGP
MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Trackhouse: Ogura è in piena lotta per il titolo, ma deve migliorare un aspetto. Ecco quale
More from
Trackhouse Racing Team

MotoGP | Trackhouse annuncia l'ingaggio di Enea Bastianini fino al 2028

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Trackhouse annuncia l'ingaggio di Enea Bastianini fino al 2028

MotoGP | Fernandez attribuisce i progressi dell'Aprilia a due uomini: Sterlacchini e Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Fernandez attribuisce i progressi dell'Aprilia a due uomini: Sterlacchini e Bezzecchi

MotoGP | Ogura: "Il modo di affrontare la gara è stato sbagliato questa volta"

MotoGP
MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Ogura: "Il modo di affrontare la gara è stato sbagliato questa volta"

Ultime notizie

MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Aldeguer: "VR46 significa un passo avanti perché avrò una moto ufficiale"

Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Diggia: "E' il momento di provare cose nuove per fare un salto di qualità"

MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano