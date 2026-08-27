MotoGP | Ai Ogura è stato operato al pollice fratturato e Trackhouse spera di riaverlo per Misano

Il percorso di recupero è cominciato e ora si tratta solo di capire quanto sarà lungo. Questa mattina Ai Ogura è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla mano sinistra, volto ad eliminare l'infortunio che si è procurato in allenamento in Giappone, nella pausa che ha separato il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP da quello di Aragon.

Una volta uscito dalla sala operatoria, il Trackhouse Racing ha fatto immediatamente il punto della situazione: "Ai Ogura è stato sottoposto ad un intervento chirurgico questa mattina a Barcellona, in Spagna. Il dottor Mir, che ha eseguito l'intervento, ha riferito che la frattura al pollice sinistro di Ai è stata fissata con una placca e che nel corso del prossimo fine settimana verrà effettuata una valutazione delle sue condizioni prima di definire un piano di riabilitazione".

Al momento, dunque, è ancora impossibile stilare un percorso di recupero, anche se la squadra satellite dell'Aprilia non ha nascosto che la speranza è che l'ex campione del mondo della Moto2 possa tornare in sella alla sua RS-GP in occasione del prossimo appuntamento, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che si disputerà a Misano nel weekend del 13 settembre.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sebbene speriamo che Ai sia in grado di partecipare al Gran Premio di San Marino, che avrà inizio tra 15 giorni, in questa fase è troppo presto per confermarlo", conclude infatti la breve nota del team statunitense.

Quel che è certo per ora è che il giapponese, ancora fresco della sua prima vittoria in MotoGP ad Assen, non potrà essere della partita questo fine settimana a MotorLand Aragon e che questo rischia di essere una tegola importante sulle sue ambizioni iridate. Al momento, infatti, occupa il terzo posto nella classifica iridata, staccato di 37 lunghezze dall'altra Aprilia di Jorge Martin. Un gap, che nella peggiore delle ipotesi per lui si potrebbe anche raddoppiare, anche se dovesse effettivamente riuscire a tornare in pista in Romagna.

Nel frattempo, la squadra di Justin Marks, che questa settimana ha annunciato l'ingaggio di Enea Bastianini per le prossime due stagioni, schiererà comunque due moto in occasione del Gran Premio di Aragon. Accanto a Raul Fernandez, reduce dalla bellissima vittoria conquistata a Silverstone, ci sarà infatti il collaudatore della Casa di Noale, l'italiano Lorenzo Savadori.