MotoGP | Aegerter proverà la Suzuki nei test di Misano

La Suzuki ha annunciato che Dominique Aegerter guiderà la GSX-RR martedì nell'ambito del programma dei test di Misano. Il veterano svizzero è reduce dalla vittoria del Campionato del Mondo MotoE al Gran Premio di San Marino.

"Siamo lieti di annunciare che Dominique Aegerter farà diverse uscite in sella ad una Suzuki GSX-RR ufficiale martedì prossimo, in occasione del test ufficiale al Misano World Circuit Marco Simoncelli", si legge nel comunicato del team.

La Casa giapponese ha spiegato che si tratta di un modo per "premiare" il pilota svizzero per i suoi recenti successi in MotoE, e ha detto che beneficerà del team di ingegneri e meccanici di Joan Mir, che non potrà recarsi a Misano a causa di un infortunio.

Aegerter è già un veterano del Mondiale, legato soprattutto alla classe intermedia. Il pilota elvetico ha completato tre stagioni in 125cc, prima di fare il salto in Moto2 nel 2010, la stagione inaugurale della categoria. È rimasto lì per 10 anni, fino al 2019, quando ha deciso di passare alle moto elettriche.

La sua parabola in MotoE è stata un crescendo. Nell'anno del suo debutto (2020) si è classificato terzo, nel 2021 è arrivato secondo e nel 2022 ha vinto il titolo.

Aegerter ha combinato la sua presenza in MotoE con la partecipazione al Campionato Mondiale Supersport. Il pilota svizzero non ha dato scampo ai suoi rivali e nella sua stagione di debutto ha conquistato il titolo di campione con dieci vittorie e sedici podi. Anche quest'anno è a buon punto e guida la classifica generale a sei gare dal termine.