MotoGP | Ufficiale: Adelaide nuova sede del GP d'Australia dal 2027, ecco il tracciato

Giovedì, il governo dell'Australia Meridionale e MotoGP Sports Entertainment hanno presentato il progetto per il circuito cittadino, ufficializzando che Adelaide sostituirà Phillip Island come sede del Gran Premio d'Australia nel 2027.

L'evento, tenutosi ad Adelaide, è stato guidato dal premier del South Australia, Peter Malinauskas, e Carlos Ezpeleta, AD di MotoGP Sports Entertainment, nonché promotore del campionato e uno dei dirigenti più anziani della società dopo la sua recente acquisizione da parte di Liberty Media.

L'annuncio è arrivato solo un giorno dopo la conferma che il Gran Premio d'Australia di quest'anno, in programma a metà ottobre a Phillip Island, sarà l'ultimo a svolgersi nell'iconico circuito affacciato sul Mar di Tasman.

Negli ultimi mesi, il governo del Victoria ha avviato trattative con gli organizzatori del campionato, che hanno proposto di spostare la gara sul circuito Albert Park di Melbourne, sede della gara di F1. Tuttavia, l'amministrazione guidata da Jacinta Allan non ha mai preso seriamente in considerazione questa opzione, aprendo la strada alla candidatura di Adelaide.

Così, a partire dal 2027, la capitale del South Australia aggiungerà un altro importante evento internazionale al suo calendario annuale, affiancandosi all' LIV Golf. La città tornerà anche a ospitare un evento di Gran Premio, questa volta di motociclismo, in un circuito che in passato ha ospitato gare di F1 per oltre un decennio, dal 1985 al 1995.

Il tracciato proposto misura 4,195 km di lunghezza e presenta 18 curve, con i prototipi MotoGP che dovrebbero raggiungere una velocità massima di circa 340 km/h. Situato a sud-est del centro città e che si estende attraverso il Victoria Park, il circuito di Adelaide diventerà il primo tracciato completamente urbano ad ospitare una gara di MotoGP.

Francesco Bagnaia, Ducati Team durante il GP d'Australia 2025 Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Il progetto iniziale, presentato questa settimana, incorpora diverse sezioni del disegno di pista precedente, tra cui il rettilineo principale 'Brabham'. Tuttavia, vari segmenti sono stati rielaborati per adattarsi alle esigenze delle gare motociclistiche, eliminando caratteristiche incompatibili come le curve ad angolo retto che collegano le vie Wakefield e Flinders.

Inizia ora un periodo di preparazione di 20 mesi, durante il quale il promotore locale supervisionerà i lavori necessari per rendere il circuito pronto per il suo debutto nel novembre 2027.

"Questo è un grande risultato per il South Australia e un'ulteriore prova del forte slancio che il nostro Stato sta acquisendo. Ora possiamo competere con il resto del Paese per gli eventi migliori al mondo, e stiamo vincendo", ha detto Malinauskas.

"Ospitare la prima gara di MotoGP al mondo su un circuito completamente cittadino offrirà ad Adelaide un'opportunità unica, che senza dubbio attirerà visitatori da altri Stati e dall'estero", ha aggiunto il leader laburista, che stima che la MotoGP potrebbe generare un impatto economico annuo di circa 130 milioni di euro per la regione.

"Si tratta di molto più di un evento di livello mondiale: si tratta di stimolare l'attività economica del nostro Stato, sostenere l'occupazione e posizionare il South Australia sulla scena globale".

Ezpeleta ha aggiunto: "Portare la MotoGP ad Adelaide segna una tappa importante nell'evoluzione del nostro campionato. Questa città ha una reputazione di livello mondiale per l'organizzazione di grandi eventi e l'opportunità di sviluppare un circuito appositamente costruito nel cuore della città è qualcosa di veramente unico nel nostro sport".

"Fin dall'inizio abbiamo fatto in modo che la sicurezza fosse la priorità assoluta. Ogni elemento del circuito è stato progettato per soddisfare i più elevati standard della MotoGP moderna".