MotoGP | Acosta vola basso: "Percorso di apprendimento ancora lungo"

Pedro Acosta continua a fare passi avanti in MotoGP. L'unico ed attesissimo debuttante nella classe regina nel 2024 è stato sulla bocca di tutti per la sua fantastica prestazione nei test di Sepang, quindi aveva molti occhi puntati nei test del Qatar, che hanno chiuso il pre-campionato. E ha raggiunto i suoi obiettivi, almeno quelli che si era prefissato.

Lo "Squalo di Mazarrón" si è piazzato al 15° posto nella classifica dei tempi combinati dei test di Lusail, con un tempo di 1'52"046, molto veloce rispetto agli altri anni, anche se ad un secondo dal tempone con cui Pecco Bagnaia ha dominato la scena.

Acosta ha concluso tra le due Yamaha, con oltre 7 decimi di vantaggio sul suo compagno di squadra Augusto Fernandez. Pertanto, al termine di una seconda giornata in cui ha continuato a fare prove, compresa una lunga simulazione di gara, lo spagnolo ha riconosciuto di essere "felice" dopo il suo secondo test nella classe regina.

"Sono contento. Abbiamo fatto la prima simulazione di gara, ed è andata bene", ha esordito il #31 raccontando la sua giornata ai media, tra cui Motorsport.com. "È vero che abbiamo fatto due o tre giri in cui ho commesso dei grossi errori, perché alla curva 1 ed alla 16 sono andato largo. Sono caduto al quarto giro per questo motivo. Ma il ritmo in generale in questi 22 giri è stato ottimo. Inoltre, abbiamo lavorato con la mappa del consumo di carburante. Ed è andata bene".

"Abbiamo perso un po' di tempo, perché abbiamo dovuto fare il time attack piuttosto tardi. Comunque, abbiamo migliorato anche di mezzo secondo. È vero che forse avremmo potuto migliorare un po' di più. Ma siamo lì. Per il momento non siamo così lontani", ha proseguito.

Acosta è un anticonformista e vorrebbe essere più in alto nella classifica dei tempi. In effetti, lui stesso si considera ancora lontano dall'adattarsi completamente alla MotoGP, come è logico che sia. Ma questo non gli toglie il sorriso.

"Se potessi scegliere, preferirei essere più in alto. Ma comunque sono contento. Abbiamo migliorato molto il ritmo. Abbiamo migliorato molto all'interno dei box, il tempo sul giro... Potremmo andare meglio, potremmo andare peggio, ma siamo dove siamo. Abbiamo fatto otto giorni di test, ma non è ancora abbastanza esperienza competitiva. È vero che ho imparato molte cose, ma manca ancora più del 90%, la strada è ancora lunga. Per quanto riguarda la guida, il modo in cui parliamo nel box... Dobbiamo essere felici, ma non abbastanza", ha spiegato.

Lo spagnolo ha completato più di 70 giri martedì, cosa che lo ha lasciato veramente esausto: "Abbiamo fatto anche 72 giri. È il primo giorno in cui comincio ad essere stanco. Comunque, la condizione fisica durante la simulazione di gara era buona. È un buon punto di partenza".

Per quanto riguarda la posizione che potrebbe essere realistica per il primo Gran Premio dell'anno, Acosta non ha voluto sbilanciarsi: "Non lo so, ad essere sincero. Alla fine, il problema è che molto dipende dalla FP2 di venerdì pomeriggio e dalle qualifiche. Dobbiamo fare un grande passo avanti. Possiamo essere sullo stesso passo, ma poi loro montano una gomma nuova e hanno mezzo secondo in più di me. È una cosa che sappiamo, che dobbiamo accettare e migliorare", ha concluso.