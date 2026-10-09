MotoGP | Acosta: "Voglio andare in Ducati per imparare da Marquez, non per batterlo con la stessa moto"

Gottfried Neumeister, amministratore delegato e presidente della KTM dal 2025, quando ha sostituito Stefan Pierer, ha assicurato durante lo scorso GP d'Austria di aver cercato di convincere Pedro Acosta a fare marcia indietro sul suo accordo con la Ducati, offrendogli una moto vincente ed un contratto favoloso.

"Mi dispiace moltissimo che se ne vada e ho cercato di trattenerlo. Non è un segreto che abbia cercato personalmente di convincerlo a restare, ma è stato molto difficile", ha spiegato Neumeister al Red Bull Ring.

"Mi viene ancora la pelle d'oca perché mi ha detto: 'Per favore, Gottfried, non si tratta di un milione in più o in meno'. Abbiamo visto piloti che hanno la moto migliore all'inizio della stagione e firmano semplicemente con altri per soldi. Per me, questo non è spirito di competizione", ha proseguito il dirigente cercando di dare un senso al fatto che il costruttore austriaco abbia perso un pilota generazionale.

"Ha semplicemente detto: 'Sono spagnolo. Anche se tu avessi una moto migliore, la 850 (della KTM), e io potessi vincere con quella, ciò che voglio è battere Marc con le stesse armi'", ha aggiunto Neumeister.

Gottfried Neumeister junto a Pedro Acosta en el paddock

Questo venerdì, al termine della prima giornata del GP d'Indonesia, Motorsport.com ha chiesto ad Acosta se, da quella conversazione privata svelata da Neumeister, si potesse dedurre che per lui battere Marc con la stessa moto fosse un obiettivo, una sorta di ossessione.

"Il problema è che io non ho mai negoziato con KTM. Mi hanno mandato un contratto, ho detto di no. Sono venuti a cercare di convincermi, e ho detto loro che per nulla al mondo avrei cambiato idea, perché quando ho voluto andarmene da qui (l'anno scorso) mi hanno rinfacciato che non stavo rispettando il mio contratto", ha spiegato Acosta questo venerdì, ricordando il rinnovo del contratto firmato con KTM poco dopo il debutto con Tech 3 all'inizio del 2024.

"Allora ho detto loro che, in nessun modo, nemmeno per tutto il denaro del mondo, mi sarei rimesso di nuovo nella stessa situazione in cui mi sono trovato in quel momento. Che se lo dimenticassero", ha sottolineato.

"Mi hanno fatto una controfferta, ma noi non abbiamo negoziato. Credo che questa sia stata la decisione su cui ho riflettuto meno in vita mia", ha aggiunto in riferimento al fatto che non ha avuto alcun dubbio sul passo compiuto, quando nel dicembre dello scorso anno si è impegnato con Ducati per correre con loro nel 2027.

Acosta, che in Austria tre settimane fa ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP e la prima per KTM dal 2022, mettendo fine a un digiuno insopportabile per l'orgoglio della Casa di Mattighofen, riconosce che per lui arrivare in Ducati era una priorità. "L'unico obiettivo che avevamo Albert (Valera, il suo manager) e io era salire sulla moto e nel team più competitivi degli ultimi dieci anni, e dico dieci per dire un numero", ha introdotto il murciano.

"Non è per battere Marc. È vero che l'unica ragione per cui volevo andare con Marc è perché non avrò più opportunità di imparare dal miglior pilota della storia, o dal miglior pilota degli ultimi quindici anni. È l'unica cosa che volevo avere chiara andando con Marc. Perché, anche se perdo, stare con lui nella mia carriera a lungo termine mi porterà più benefici di quanto perderò se mi batterà", ha voluto precisare rispetto al discorso di KTM.