MotoGP | Acosta: "Voglio andare in Ducati per imparare da Marquez, non per batterlo con la stessa moto"

Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Mercedes, il confronto tra le due W17 presenta il conto: Antonelli paga la scelta

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Mercedes, il confronto tra le due W17 presenta il conto: Antonelli paga la scelta

F1 | Hamilton: "Con la soft non avevo grip dietro. Fare un solo giro è stata una scelta sbagliata, ma l'ho deciso io"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Hamilton: "Con la soft non avevo grip dietro. Fare un solo giro è stata una scelta sbagliata, ma l'ho deciso io"

F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode

F1 | Antonelli, il pacchetto nuovo ancora non va: "Macchina molto difficile e imprevedibile. Sarà un weekend duro"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Antonelli, il pacchetto nuovo ancora non va: "Macchina molto difficile e imprevedibile. Sarà un weekend duro"

F1 | Leclerc amareggiato: "Da qualche gara abbiamo perso performance, non siamo abbastanza veloci per lottare"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Leclerc amareggiato: "Da qualche gara abbiamo perso performance, non siamo abbastanza veloci per lottare"

F1 | Singapore, Sprint Qualifying: capolavoro di Verstappen, poi Russell e Leclerc. Antonelli solo settimo

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Singapore, Sprint Qualifying: capolavoro di Verstappen, poi Russell e Leclerc. Antonelli solo settimo

F1 | Mercedes: Antonelli boccia l'ala anteriore sperimentale, ma insiste con la nuova aero della W17

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Mercedes: Antonelli boccia l'ala anteriore sperimentale, ma insiste con la nuova aero della W17

MotoGP | Acosta: "Voglio andare in Ducati per imparare da Marquez, non per batterlo con la stessa moto"

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Acosta: "Voglio andare in Ducati per imparare da Marquez, non per batterlo con la stessa moto"
MotoGP Indonesia

MotoGP | Acosta: "Voglio andare in Ducati per imparare da Marquez, non per batterlo con la stessa moto"

Pedro Acosta ha risposto questo venerdì a Mandalika ad alcune dichiarazioni del CEO della KTM, che assicurava che lo spagnolo fosse ossessionato dal "battere Marquez con le sue stesse armi".

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Gottfried Neumeister, amministratore delegato e presidente della  KTM dal 2025, quando ha sostituito Stefan Pierer, ha assicurato durante lo scorso GP d'Austria di aver cercato di convincere Pedro Acosta a fare marcia indietro sul suo accordo con la Ducati, offrendogli una moto vincente ed un contratto favoloso.

"Mi dispiace moltissimo che se ne vada e ho cercato di trattenerlo. Non è un segreto che abbia cercato personalmente di convincerlo a restare, ma è stato molto difficile", ha spiegato Neumeister al Red Bull Ring.

"Mi viene ancora la pelle d'oca perché mi ha detto: 'Per favore, Gottfried, non si tratta di un milione in più o in meno'. Abbiamo visto piloti che hanno la moto migliore all'inizio della stagione e firmano semplicemente con altri per soldi. Per me, questo non è spirito di competizione", ha proseguito il dirigente cercando di dare un senso al fatto che il costruttore austriaco abbia perso un pilota generazionale.

"Ha semplicemente detto: 'Sono spagnolo. Anche se tu avessi una moto migliore, la 850 (della KTM), e io potessi vincere con quella, ciò che voglio è battere Marc con le stesse armi'", ha aggiunto Neumeister.

Gottfried Neumeister junto a Pedro Acosta en el paddock

Gottfried Neumeister junto a Pedro Acosta en el paddock

Questo venerdì, al termine della prima giornata del GP d'Indonesia, Motorsport.com ha chiesto ad Acosta se, da quella conversazione privata svelata da Neumeister, si potesse dedurre che per lui battere Marc con la stessa moto fosse un obiettivo, una sorta di ossessione.

"Il problema è che io non ho mai negoziato con KTM. Mi hanno mandato un contratto, ho detto di no. Sono venuti a cercare di convincermi, e ho detto loro che per nulla al mondo avrei cambiato idea, perché quando ho voluto andarmene da qui (l'anno scorso) mi hanno rinfacciato che non stavo rispettando il mio contratto", ha spiegato Acosta questo venerdì, ricordando il rinnovo del contratto firmato con KTM poco dopo il debutto con Tech 3 all'inizio del 2024.

"Allora ho detto loro che, in nessun modo, nemmeno per tutto il denaro del mondo, mi sarei rimesso di nuovo nella stessa situazione in cui mi sono trovato in quel momento. Che se lo dimenticassero", ha sottolineato.

"Mi hanno fatto una controfferta, ma noi non abbiamo negoziato. Credo che questa sia stata la decisione su cui ho riflettuto meno in vita mia", ha aggiunto in riferimento al fatto che non ha avuto alcun dubbio sul passo compiuto, quando nel dicembre dello scorso anno si è impegnato con Ducati per correre con loro nel 2027.

Acosta, che in Austria tre settimane fa ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP e la prima per KTM dal 2022, mettendo fine a un digiuno insopportabile per l'orgoglio della Casa di Mattighofen, riconosce che per lui arrivare in Ducati era una priorità. "L'unico obiettivo che avevamo Albert (Valera, il suo manager) e io era salire sulla moto e nel team più competitivi degli ultimi dieci anni, e dico dieci per dire un numero", ha introdotto il murciano.

"Non è per battere Marc. È vero che l'unica ragione per cui volevo andare con Marc è perché non avrò più opportunità di imparare dal miglior pilota della storia, o dal miglior pilota degli ultimi quindici anni. È l'unica cosa che volevo avere chiara andando con Marc. Perché, anche se perdo, stare con lui nella mia carriera a lungo termine mi porterà più benefici di quanto perderò se mi batterà", ha voluto precisare rispetto al discorso di KTM.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | A Mandalika la ghiaia delle vie di fuga fa ancora discutere, Quartararo: "Devono fare qualcosa"

Top Comments
More from
Germán Garcia Casanova

MotoGP | Marquez: "Sono più vicino di quanto mi aspettassi, ma non si può camuffare l'ovvio"

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Marquez: "Sono più vicino di quanto mi aspettassi, ma non si può camuffare l'ovvio"

MotoGP | Martín: "Qualcosa non quadra e Márquez ha un ritmo migliore. Me l'aspettavo"

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Martín: "Qualcosa non quadra e Márquez ha un ritmo migliore. Me l'aspettavo"

MotoGP | Il GP del Qatar resta confermato, con i piloti rassegnati e il Mondiale in attesa di garanzie sulla sicurezza

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Il GP del Qatar resta confermato, con i piloti rassegnati e il Mondiale in attesa di garanzie sulla sicurezza
More from
Pedro Acosta

MotoGP | Acosta: "Non capisco come, con la stessa gomma, Bastianini sia stato così veloce e io così lento"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Acosta: "Non capisco come, con la stessa gomma, Bastianini sia stato così veloce e io così lento"

MotoGP | Alex Marquez punito con una doppia long lap penalty per il crash con Acosta e Diggia

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Alex Marquez punito con una doppia long lap penalty per il crash con Acosta e Diggia

MotoGP | Acosta: "Abbiamo una buona base, ora non resta che perfezionarne i dettagli"

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Acosta: "Abbiamo una buona base, ora non resta che perfezionarne i dettagli"
More from
Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP | Bastianini minimizza le cadute: "Una colpa mia, l'altra no. Ma stavo andando bene e si può migliorare"

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Bastianini minimizza le cadute: "Una colpa mia, l'altra no. Ma stavo andando bene e si può migliorare"

MotoGP | Il cambio di format per il 2027 divide la griglia

MotoGP
MotoGP
Indonesia
MotoGP | Il cambio di format per il 2027 divide la griglia

MotoGP | Motegi, Prove: Alex Marquez firma il record, ma Acosta e Marc sono lì. Bezzecchi 4° e Martin 8°

MotoGP
MotoGP
Giappone
MotoGP | Motegi, Prove: Alex Marquez firma il record, ma Acosta e Marc sono lì. Bezzecchi 4° e Martin 8°

Ultime notizie

F1 | Mercedes, il confronto tra le due W17 presenta il conto: Antonelli paga la scelta

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Mercedes, il confronto tra le due W17 presenta il conto: Antonelli paga la scelta

F1 | Hamilton: "Con la soft non avevo grip dietro. Fare un solo giro è stata una scelta sbagliata, ma l'ho deciso io"

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Hamilton: "Con la soft non avevo grip dietro. Fare un solo giro è stata una scelta sbagliata, ma l'ho deciso io"

F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode

F1 | Antonelli, il pacchetto nuovo ancora non va: "Macchina molto difficile e imprevedibile. Sarà un weekend duro"

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Antonelli, il pacchetto nuovo ancora non va: "Macchina molto difficile e imprevedibile. Sarà un weekend duro"