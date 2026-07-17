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MotoGP | Acosta, una prima metà a due facce: "Do 7 alle mie prestazioni, ma 5 ai risultati"

Avendo in precedenza definito il 2025 un “anno sprecato”, Pedro Acosta afferma di poter guardare alla prima metà di quest'anno con maggiore soddisfazione.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Pubblicato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta ritiene che le sue prestazioni personali nella prima metà della stagione MotoGP 2026 meritino un bel 7.

Nonostante l'impressionante ascesa dell'Aprilia ed il recupero della Ducati negli ultimi mesi, Acosta gli ha tenuto testa in sella alla KTM, ottenendo una vittoria nella Sprint e tre podi domenicali nelle prime 11 gare.

Questa serie di risultati lo ha portato al settimo posto in classifica in vista della pausa estiva, a soli 60 punti dall'Aprilia ufficiale del leader del campionato Jorge Martin.

Pur ammettendo che tre ritiri dovuti a problemi tecnici e fisici hanno influenzato la sua valutazione finale, ha detto di essere soddisfatto di come se l'è cavata sulla moto finora quest'anno.

“È la prima volta che darò un voto alto. Direi sette per le mie prestazioni”, ha detto Acosta quando gli è stato chiesto di riassumere la prima parte della stagione.

“Se si guarda al quadro generale di quanto accaduto durante tutti i primi giri di ogni gara, direi quattro. Abbiamo avuto molti problemi tecnici. Ho perso punti a Barcellona, ho perso punti a Brno, ho perso punti ad Assen".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Mirco Lazzari GP / Getty Images

“Per questo, forse dovremmo essere più avanti, ma è quello che è. A parte questo, cinque-sei per i risultati complessivi. Sì, cinque”.

Dopo essere maturato nel 2025, Acosta ha continuato a crescere sia in pista sia fuori in questa stagione.

Sebbene Enea Bastianini del team Tech3 lo abbia occasionalmente sfidato all'interno dei ranghi KTM, rimane il punto di riferimento del marchio di Mattighofen, segnando quasi tanti punti quanti il riminese, Brad Binder e Maverick Vinales messi insieme.

Quando gli è stato domandato se si veda in lotta per il titolo nella seconda metà dell'anno, Acosta ha evitato la domanda, dicendo: “Non ho commesso molti errori in questa prima parte della stagione, se la confronti con l'anno scorso".

“Vediamo se durante questa pausa estiva riusciremo a capire perché abbiamo avuto questi problemi tecnici e cosa dobbiamo risolvere”,

La stagione 2026 sarà l'ultima di Acosta in KTM, avendo raggiunto un accordo per unirsi a Marc Marquez in Ducati l'anno prossimo, con la speranza di ottenere una moto più competitiva.

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