MotoGP | Acosta: "Ho fatto una grossa cazz**a; l'errore è stato totalmente mio"

La KTM era l'immagine della felicità nel box mentre una delle sue moto, con Pedro Acosta al manubrio, affrontava le curve del Red Bull Ring con oltre due secondi e mezzo di vantaggio sulle potenti Aprilia, di Jorge Martin, e Ducati, di Marc Marquez.

Ma quando ormai stavano per stappare lo champagne, un errore inspiegabile ha fatto finire a terra il pilota murciano. Un errore tanto inatteso e tanto grave, che sembrava provocato da un guasto ma che, alla fine, è stato umano da parte del pilota.

"Mi sono messo a guardare tutti gli avvisi, della benzina e del dashboard e ho perso il mio riferimento; e mi sono cacciato nel pasticcio che tutti hanno visto, una grossa cazzata da parte mia", ha ammesso la colpa il pilota di Murcia.

Fino a quel momento, Acosta aveva guidato i primi 11 giri della Sprint, programmata su 14, arrivando a sfiorare i tre secondi di vantaggio sui suoi inseguitori, dimostrando una velocità raramente vista con la KTM.

"Sono molto contento della velocità che abbiamo mostrato; è la gara in cui, chiaramente, abbiamo avuto la migliore velocità dei miei tre anni in MotoGP. Quindi sono contento per questo e per la gestione della gomma. Ma l'errore è stato totalmente mio, vediamo domani come andrà".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Acosta è stato molto intelligente e ha saputo leggere la lotta tra Martin e Marquez nel primo giro per lasciarseli alle spalle. "Sono quelli che si giocano il campionato, io ero solo un invitato. La partenza non è stata buona, ho perso molto molto, ma con il caos tra Marc e Jorge sono riuscito a mettermi davanti e a fare i tempi su cui stavo girando nelle prove".

Dopo la caduta, Acosta ha provato a restare in gara e a finirla, ma alla fine è rientrato ai box, dove ha saputo mantenere la calma. "Cosa posso dire al team? È stato un gran pasticcio da parte mia, ma domani cercheremo di camuffarlo un po'", ha avvertito.

Per Acosta, il fatto che Martin e Marquez si stiano giocando il Mondiale non è un impedimento per cercare la sua prima vittoria in MotoGP con tutto ciò che ha a disposizione. Un obiettivo chiaro per questa domenica. "Speriamo di poter essere in quella lotta, ma vediamo un Martin che si sta giocando il Mondiale e che ha fatto una grande rimonta, molto buona, e domani darà sicuramente il massimo. E un Marquez che, anche se sembra che non si sia sentito bene in gara, ha chiuso secondo. Quindi domani vedremo", ha insistito senza voler mostrare più carte del necessario.