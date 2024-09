MotoGP | Acosta torna sul podio: "A volte bisogna staccare per riconnettersi"

Pedro Acosta sembra essere tornato all'inizio dell'anno al Motorland Aragon. Il pilota spagnolo è arrivato al Gran Premio di Aragon con la voglia di lasciarsi alle spalle la delusione dell'Austria, con una filosofia più tranquilla, senza caricarsi troppa pressione sulle spalle, e tornando alla versione di inizio 2024 della KTM, che gli ha dato tanti buoni risultati nonostante il suo status di rookie.

Sembrava però che le cose potessero complicarsi per lui, visto che doveva passare dalla Q1, come il resto dei suoi compagni di marchio. Tuttavia, è riuscito a superare la prima fase delle qualifiche, per poi piazzarsi secondo in Q2, primo dei mortali dietro a un imbattibile Marc Marquez. Nella Sprint poi, lo "Squalo di Mazarrón" non è riuscito a contenere l'attacco di Jorge Martin, ma ha comunque concluso al terzo posto, comodamente davanti al gruppo degli inseguitori.

Al termine della gara breve, lo spagnolo ha analizzato l'accaduto, ammettendo che non essere riuscito ad entrare direttamente alla Q2 è stata più che altro colpa sua, e che è felice di aver ribaltato la situazione sabato.

"Ieri mi sono rimproverato di non essere riuscito ad entrare in Q2 più che cercare altri fattori. Oggi siamo migliorati un po'. Il fatto che le condizioni della pista fossero di nuovo con poco grip e insidiose ci ha aiutato, perché rende tutti un po' più vicini. È vero che siamo riusciti a prendere un ritmo veloce, nei nostri limiti", ha detto Acosta.

"Ho anche commesso degli errori, perché ho sbandato alla partenza, e in quel momento Jorge mi ha passato. A quel punto la situazione si è complicata più del previsto, ma dobbiamo essere contenti, perché per come si erano messe le cose ieri abbiamo fatto molti passi avanti", ha aggiunto.

Aragon sembra essere adatta al giovane pilota spagnolo. Quando gli è stato chiesto quali sono i circuiti in cui può eccellere nel resto della stagione, Acosta è sembrato essere chiaro al riguardo: "Siamo fortunati a ripetere la gara a Misano, credo che sarà la prima volta in MotoGP che torno sullo stesso circuito. Penso che questo ci aiuterà ad essere un po' più vicini. Ma poi c'è anche la Malesia, dove siamo andati abbastanza bene nei test di inizio anno ed abbiamo informazioni. E metterei anche Valencia, perché è la mia pista di casa".

Infine, il numero 31 ha descritto nel dettaglio il processo che ha affrontato negli ultimi giorni, dopo la delusione in casa della KTM: "Questa settimana mi sono rilassato. Molte volte, quando si analizzano molte cose, la testa si satura e si pensa a tutto e a niente allo stesso tempo. Sono tornato dal test di Misano, sono andato a casa, ho fatto due cose stupide che dovevo fare e sono andato a Valencia con alcuni amici per dimenticare tutto. È stato importante. Molte volte bisogna staccare per riconnettersi. L'ho detto all'inizio del weekend: siamo tornati alla nostra prima base sulla moto. Ci stiamo concentrando su questo, sulla moto che conosciamo, che ci darà consistenza e regolarità".