MotoGP | Acosta: "Togliere gli abbassatori? O entrambi, o nessuno. Abbiamo 4 mesi per cambiare"

Buon avvio per Pedro Acosta nel Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP. E questo nonostante il pilota spagnolo abbia iniziato il venerdì con una caduta, fortunatamente senza conseguenze fisiche, nei primi minuti delle Libere 1, e l'abbia terminata con un problema meccanico sulla sua KTM, che lo ha di nuovo lasciato a piedi nella sessione del pomeriggio.

Nonostante tutto, il murciano ha mostrato un buon ritmo a Brno ed è riuscito a essere veloce, chiudendo le Prove in sesta posizione, sotto il precedente record della pista, con un tempo di 1'52"228, a meno di mezzo secondo dal miglior crono di Ai Ogura.

Lo 'Squalo di Mazarrón' ha iniziato riassumendo così il suo venerdì: "È stata una giornata un po' strana, perché è caduta parecchia gente alla chicane, ma comunque sto bene. La giornata è stata piuttosto positiva a livello di rendimento, è vero che ci è mancato un po' con la seconda gomma nel 'time attack', ma possiamo considerare tutto andato bene".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Uno dei punti interessanti della giornata sono state le prove di partenza extra che sono state fatte, con gli abbassatori rimossi, dato che saranno eliminati nel 2027, ma la cui proibizione si sta valutando di anticipare per motivi di sicurezza, dopo gli incidenti delle ultime gare al via.

"Non ho la sensazione che le prove di partenza siano state più sicure. Io, se togliessi gli abbassatori, lo farei con entrambi e basta, altrimenti nessuno. È un cambiamento che dovremo fare in quattro mesi. Con quello davanti attivato puoi ancora fare la curva; con quello dietro, no".

In ambito sportivo, il #37 vede un marchio molto favorito rispetto agli altri: Aprilia, che nel pomeriggio, con la gomma media, è migliorata fino a dominare la classifica dei tempi, anche se Jorge Martín dovrà passare dalla Q1 questo sabato.

"Aprilia è quella che ha fatto l'evoluzione più bestiale. Dal quarto più veloce al settimo, siamo abbastanza vicini. Nelle curve veloci a destra dell'Ungheria, Aprilia andava molto più forte degli altri, nel secondo settore. Qui ce ne sono dieci di quelle curve".

"Hanno trovato qualcosa di molto migliore degli altri per mantenere quella velocità di percorrenza in curva. Qui, credo che le Aprilia faranno una gara in solitaria. Poi ci sono Di Giannantonio, Marc Márquez e Bagnaia. Qui vedo l'Aprilia molto veloce".