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MotoGP | Acosta: "Sto tirando fuori il 100% di quello che ho, per ora non si può fare di più"

Pedro Acosta si dichiara soddisfatto del secondo posto ottenuto a Motorland, e dissocia la buona prestazione della KTM sul circuito di Aragon dall'apertura dei motori e dalla riparazione delle valvole che il marchio di Mattighofen ha effettuato alcuni giorni fa.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta ha già presentato le sue credenziali nelle prove del venerdì, ha fatto persino un passo avanti il sabato, con una grande prestazione nella Sprint, che ha chiuso al quarto posto. Ma si è scatenato la domenica con un sorpasso da antologia su Marco Bezzecchi, al sesto giro, approfittando del momento in cui Marc Marquez ha recuperato la leadership.

Pur non essendo riuscito a tenere a bada l'attuale campione, con cui l'anno prossimo condividerà il box della squadra ufficiale Ducati, sembra evidente che la KTM abbia fatto un piccolo passo avanti, una circostanza che il murciano sta sapendo sfruttare. Il secondo posto di Acosta rappresenta il quarto podio della stagione per lui, il primo da quello ottenuto in Ungheria e la migliore notizia per il marchio austriaco.

"Abbiamo raccolto il massimo di quello che avevamo. La partenza è stata un po' migliore di quella di ieri, i primi giri sono stati molto buoni e sono riuscito ad agganciarmi a Marc. Possiamo essere contenti perché sto tirando fuori il 100% di quello che ho, per ora non si può fare di più", ha riassunto Acosta, che appena superato Bezzecchi ha fantasticato sulla possibilità di andare a prendere Marquez, anche se ha capito abbastanza presto che non era il giorno giusto. "L'intenzione di raggiungere Marc c'era, un'altra cosa è il potenziale che avevamo. Sapevo che, se avessi forzato a metà gara, sarei rimasto senza gomme alla fine", ha riflettuto il #37.

Marc Marquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Jose Jordan / AFP via Getty Images

Prima di spostarsi ad Aragon, KTM ha potuto aprire i motori di alcuni dei suoi prototipi dopo aver ricevuto il permesso dal resto dei costruttori del campionato, per risolvere i problemi causati dalle valvole pneumatiche, che avevano generato situazioni di pericolo quando le moto si fermavano all'improvviso. Nonostante la liberazione che rappresenta per la Casa di Mattighofen l'aver risolto quel problema, il suo miglior pilota insiste sul fatto che la buona prestazione della KTM questo fine settimana non ha nulla a che vedere con quella riparazione.

"Qui la KTM ha sempre funzionato piuttosto bene. Nel mio primo anno in MotoGP ho ottenuto due podi; l'anno scorso, in un periodo difficile, ho chiuso quarto la domenica. Ora bisogna vedere come andiamo sui circuiti che la scorsa stagione ci sono stati favorevoli. Questo ci darà un'idea più precisa di dove siamo", ha concluso Acosta, che con il suo secondo posto, e con il ritiro di Raul Fernandez per un guasto, supera il madrileno nella classifica generale, nella quale è sesto, a 67 punti dal leader Jorge Martin.

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