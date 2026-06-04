MotoGP | Acosta: "Spero arrivi il giorno in cui non dovrò più cercare scuse ogni domenica"

Nuovo weekend per Pedro Acosta in Ungheria, e un altro Gran Premio senza grandi aspettative. Il pilota spagnolo si aspettava di soffrire qualche giorno fa al Mugello, e così è stato, penalizzato dalle scarse prestazioni della sua KTM. Tuttavia, nella giornata di domenica è riuscito a conquistare un buon sesto posto, dopo un lungo e spettacolare duello con l'attuale campione del mondo, Marc Márquez.

Per quanto l'anno scorso gli sia andata bene al Balaton Park, lo "Squalo di Mazarrón" non vuole pensare a grandi obiettivi per l'edizione 2026, visto l'altissimo livello della griglia, con un'Aprilia molto competitiva, Ducati alle calcagna e un Márquez che il ragazzo di Murcia considera già in lizza fin da questo weekend.

"Ho poche aspettative. È vero che l'anno scorso è andata abbastanza bene, qui è stata la prima volta che ho guidato il venerdì in MotoGP, ma c'era anche solo un'Aprilia competitiva, Marc Márquez faceva storia a sè e le altre Ducati faticavano un po' di più. Ora arriviamo con quattro Aprilia in testa, tutte le Ducati lì, Marc con la voglia di regalare un colpo di scena e recuperare punti per il campionato... Quindi sarà un fine settimana in cui tutto si venderà a caro prezzo", ha detto Acosta giovedì ai media, tra cui Motorsport.com.

"Alla fine, sto facendo tutto quello che mi è stato chiesto prima dell'inizio dell'anno. Mi hanno chiesto di non cadere in gara, e ho ottenuto lo 0 nella Sprint di Jerez, dove ha iniziato a piovere, e lo 0 a Barcellona, dove sono stato buttato fuori. Credo di essere all'altezza ogni domenica".

"Sembra che la domenica riusciamo a salvare un po' la situazione, ma non si tratta di doverla salvare, bensì di essere competitivi, cosa che non stiamo facendo. Ora si tratta di cercare di mettere tutto insieme per poter regalare qualche sorpresa. A Montmeló avevamo fatto molto bene, proprio dove di solito non vado bene, mentre al Mugello, che è un circuito simile, abbiamo faticato tantissimo. Enea Bastianini era molto veloce venerdì ma è rimasto su quei crono, noi siamo andati molto male venerdì e abbiamo recuperato un po' nel weekend, ma è stato poco rispetto a tutto quello che abbiamo visto in pista".

Pedro Acosta, KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Successivamente, il #37 ha parlato della sua spettacolare serie di sorpassi con Márquez in Italia, sottolineando ancora una volta quanto abbia imparato dal #93: "Credo che stiamo tirando fuori il poco che abbiamo da questa moto. È sempre interessante imparare da Marc, perché se non è lui ad avere più esperienza nel campionato in questo momento, di sicuro è quello che ne ha di più a vincere. Mi ha aiutato molto capire come guida, come passa da una fase all’altra della gara. Sono cose che mi aiuteranno nel tempo".

Dopo la gara, lo stesso Márquez ha fatto i complimenti ad Acosta, sottolineando che è un fenomeno e che lotterà per il titolo quando avrà una moto migliore (va ricordato che saranno insieme nel team ufficiale Ducati a partire dal 2027). Riguardo a queste parole, Acosta non vuole darci troppo peso, perché non risolveranno la sua situazione attuale.

"Magari, ma questo non cambierà nulla dal Mugello a questo fine settimana. Spero che arrivi il giorno in cui non dovrò più cercare scuse ogni domenica. Sono impegnato nella mia lotta psicologica con me stesso. Non sto cadendo, sono molto più costante rispetto all'anno scorso... La settimana scorsa ho visto che avevo gli stessi punti che ho totalizzato in 12 gare l'anno scorso, e siamo alla settima. Non si può dire che non stiamo provando tutto il possibile".

"Questo alla fine mi aiuterà. Credo che in MotoGP abbia sempre avuto la velocità, ma non sono mai riuscito a chiudere bene, soprattutto a causa delle cadute. Quest'anno, credo si stia vedendo di più che non sto cadendo, che so accontentarmi di un sesto posto quando non si può fare di più. Sembra di no, ma si raccolgono punti qua e là e alla fine ne hai molti. Spero che mi servano a qualcosa alla fine dell'anno", ha concluso.