MotoGP | Acosta: “Sorrido anche se sono 8°, tre anni fa sarei impazzito”

Nell’era più tecnologica, complicata ed equilibrata della storia della MotoGP, il giovane debuttante del team GasGas Pedro Acosta ha tirato fuori il suo brio chiudendo in ottva posizione la Sprint del Gran Premio del Qatar, appuntamento inaugurale della stagione 2024.

Primo fine settimana nella classe regina, prima Sprint, prima gara con KTM, prima volta di notte… Niente ha potuto fermare il talento del murciano, che senza esagerare ha costruito una gara solida in cui ha guadagnato posizioni superando, tra gli altri, Jack Miller. L’australiano già vede come l’arrivo del fenomeno spagnolo lo porerà a restare senza moto.

Alla fine della gara, Acosta è rientrato al box ed è stato applaudito e lodato da tutti i membri del team GasGas Tech3. Ma il rookie si è seduto subito sulla sua sedia al box e ha iniziato a spiegare agli ingegneri le sue sensazioni in gara, per migliorare ed essere più pronto per la prossima.

“Dobbiamo essere molto contenti, le sensazioni con la moto sono buone. Sono stato dietro ad Alex Marquez tutto il tempo e non sapevo se le turbolenze fossero della mia moto o della sua”, ha spiegato alla fine della giornata.

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bisogna essere più concentrati nel provare a non toccare nessuno per l’aerodinamica. È stata una giornata molto interessante”, ha ammesso Acosta, che dà sempre la sensazione di mantenere la calma in ogni momento. “Vedevo la lotta davanti e una moto arancione, pensavo di dover stare più vicino. Ho finito a soli quattro secondi da Brad Binder e non è tanto”, ha spiegato.

Acosta ha riconosciuto che con tante sensazioni nuove ha dovuto dipendere molto dagli altri, una cosa che deve correggere: “Dobbiamo concentrarci più su di noi che su come guidano gli altri”. Nonostante il brillante ottavo posto nella Sprint, per la gara di domani, che sarà di distanza doppia, la difficoltà per un debuttante può essere maggiore: “Per la gara lunga non mi aspetto nulla. Uscirò e vedrò cosa potremo fare”.

Il portacolori GasGas partiva dall’ottava casella della griglia e ha perso qualche posizione quando si è spento il semaforo. Da lì ha dovuto recuperare durante la gara: “Ho perso quattro secondi nei primi due giri. È stata la prima volta che mi sono messo a fare sorpassi ad altri piloti. Gli altri sono partiti con una mentalità diversa”.

In uno scenario che impressionerebbe chiunque, Acosta ha chiuso felice capendo che, per essere la prima giornata, è stata buona: “Sono sceso dalla moto con il sorriso nonostante l’ottava posizione, che non mi piace. Il Pedro di tre anni fa sarebbe impazzito. Oggi non c’era molto altro, ma l’inizio non è stato male”.