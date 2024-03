MotoGP | Acosta: “Sono in un momento in cui tutto riesce bene”

Tutti sapevano che il campione del mondo Moto3 (2021) e Moto2 (2023) avrebbe fatto parlare di sé al debutto in MotoGP. Ma Pedro Acosta, in sella alla KTM del team satellite GasGas, nonostante i suoi 19 anni non ha voluto aspettare niente e nessuno e già dal primo momento è stato uno dei più rapidi.

Oltretutto, il pilota di Murcia ha chiuso le FP1 in condizioni d’asciutto in terza posizione, la stessa della sessione pomeridiana disputata sul bagnato. La mattina è rimasto dietro a Jorge Martin e Aleix Espargaro, mentre nel pomeriggio ha inseguito Marc Marquez e Augusto Fernandez.

“Siamo migliorati rispetto ai test, soprattutto sul bagnato che l’anno scorso era un disastro”, ha spiegato Acosta, che ha sfruttato la sessione sotto l’acqua per affinare le sue abilità con le gomme wet.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Acosta, che ha comandato lo shakedown a Sepang, è stato tra i più rapidi nei test in Malesia, mentre in Qatar è stato un po’ meno veloce, ma ha compiuto un passo avanti incredibile. “Rispetto ai test ho migliorato il passo in curva e anche il feeling”, ha confessato senza però voler eccedere con la soddisfazione, pur sentendola. “Sono arrivate delle cose che il team ufficiale ha provato in Malesia”, e ora le ha nel suo box.

Per Pedro, questo doppio terzo posto non era tra gli obiettivi: “Abbiamo fatto una buona pre-stagione, ma non è come mi aspettavo. Bisogna essere contenti”. La progressione del portacolori GasGas dal debutto a Valencia con la RC16 lo scorso novembre fino ad ora è incredibile: “Sono arrivato al Mondiale troppo aggressivo con la mia guida. In MotoGP mi hanno detto che meno aggressivo sono e più vado veloce”.

Uno dei momenti più spettacolari della giornata è arrivato nelle FP1, quando in poco meno di tre giri Acosta ha salvato due cadute in maniera spettacolare: “Il salvataggio è stato figo. Sono in un momento in cui tutto riesce bene e va avanti. Ma anche KTM sa come si fanno le moto che vincono. Mi sto divertendo molto e quando mi fermo al box si nota”.