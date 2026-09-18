MotoGP | Acosta: "Sono contento, ma vedremo quanto miglioreranno Aprilia e Ducati"

Tutti gli occhi e le aspettative sono su Pedro Acosta, il quale ha all’attivo 15 podi in MotoGP, ma ancora a caccia della prima vittoria. In quello che sarà il suo ultimo Gran Premio d’Austria come pilota della KTM, lo “Squalo di Mazarrón” sembra essere il favorito per il successo, stando a quanto visto venerdì al Red Bull Ring.

Sia nelle prime sessioni di prove libere, che ha dominato con un tempo di 1'29"851 davanti a Pol Espargaró (prima doppietta della RC16 in una sessione di prove - ultima nel 2025 a Barcellona), sia nelle prove cronometrate, Acosta ha mostrato un ritmo devastante. Nel pomeriggio, si è confermato in testa alla classifica con un 1'28"381 ottenuto sul finale, staccando di più di un decimo Fermín Aldeguer e di due Marc Márquez, Jorge Martín e la KTM successiva, quella di Brad Binder (6°).

Il #37 si è quindi dimostrato forte sia sul giro singolo che sul ritmo di gara, il che lo ha confermato come l’uomo da battere, anche se lo stesso Acosta giovedì aveva dichiarato di non pensare alla vittoria e che Aprilia e Ducati sarebbero state più forti.

Per questo vuole rimanere con i piedi per terra e non pensare in grande, lasciandosi trasportare dalle aspettative. Almeno, questa è l’impressione che ha dato parlando con i media, tra cui Motorsport.com, dopo le prime prove a Spielberg.

"Sono soddisfatto. La squadra ha lavorato piuttosto bene. Inoltre, è un buon punto di partenza per il nostro Gran Premio di casa con la KTM", ha esordito Acosta.

"È stato molto simile a come abbiamo iniziato l’anno scorso. È vero che continuiamo ad avere difficoltà nel terzo settore, nella lunga curva 5 a destra e poi in altre due lunghe curve, la 6 e la 7, a sinistra".

"Cercheremo di migliorare, perché Brad ha fatto davvero bene. La gomma posteriore media mi è andato piuttosto bene, mi sono trovato molto a mio agio con entrambe le mescole questo venerdì. Non posso lamentarmi".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

A seguire, gli è stato chiesto se, dopo un venerdì così positivo, questo GP d’Austria possa rappresentare la sua più grande occasione per conquistare quella prima affermazione in MotoGP che continua a sfuggirgli...

"È ancora venerdì, non lo so. Vediamo quanto miglioreranno domani Ducati e Aprilia. Fermín è veloce, Ogura anche, e l’anno scorso Bezzecchi è stato davvero veloce. Anche Aldeguer ha un ottimo ritmo sul finale di gara... Nessuna pressione. Vediamo cosa succede. È andata bene, ma non siamo ancora dove dovremmo essere".

Riguardo a quanto ritiene di poter ancora migliorare sabato e domenica, ha commentato: "Spero molto, ma non si sa mai. La squadra sta lavorando bene. Sono contento che ci siano altre KTM in Q2, perché ora posso raccogliere molte informazioni, con Brad a due decimi da me. Sarà fantastico. Inoltre, è stato più veloce di me nel terzo settore. È proprio quel punto in cui ho difficoltà, ma sarà interessante".

Infine, Acosta ha commentato il fatto di aver fatto registrare il suo miglior tempo con diverse giri con lo stesso pneumatico posteriore: "È positivo. Di solito faccio molta fatica nelle Qualifiche e nelle gare Sprint. Non vedevo l’ora di vedere come avrebbe reagito questo pneumatico posteriore, sapendo che sarebbe stato molto difficile che dieci piloti migliorassero il mio tempo e che potessi rimanere fuori dalla Q2".