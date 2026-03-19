MotoGP | Acosta sincero: "Non abbiamo il potenziale da leader, l'obiettivo è un altro"

La MotoGP si appresta a tornare in azione per il secondo evento della stagione 2026 e per il leader di campionato, Pedro Acosta, i punti interrogativi si sprecano riguardo questo impegno, ma con una consapevolezza ben radicata sul resto.

La nuovissima pista di Goiania ospiterà per la prima volta il Motomondiale e dunque andrà scoperta in tutti i suoi aspetti e segreti. Come se non bastasse, il ragazzo della KTM è emerso da Buriram al primo posto della classifica, un po' a sorpresa, ma anche grazie ad una prova davvero sontuosa nell'arco del weekend thailandese.

Nei giorni scorsi il nubifragio che si è abbattuto sulla zona del Brasile che attende le due ruote ha creato non poche difficoltà nell'allestimento delle strutture, ma i piloti sono riusciti comunque a vedere coi propri occhi cosa li aspetta da domani.

"Ho fatto un giretto della pista ieri ed è sempre molto bello scoprire nuovi tracciati, sembra un bel circuito e vedo le curve 3-4 come buoni punti per superare", ha esordito Acosta durante la conferenza stampa del giovedì.

"Il terzo e quarto settore non sono niente male e in quei punti credo ci siano buone occasioni per superare, ma in generale la pista mi pare bella".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Rob Gray / Polarity Photo

Detto ciò, lo spagnolo si è subito affrettato a calmare gli entusiasmi, giustamente cresciuti dopo la sua grande prestazione in Thailandia che lo ha visto vincere la Sprint e terminare sul podio nella gara domenicale, anche perché - al di là dei valori in campo di ogni marchio - quando si affronta un circuito inedito per tutti non si possono fare previsioni.

"Al momento non posso dire come saremo messi, solitamente sulle piste nuove andiamo abbastanza bene, ma aspettiamo di vedere dopo le prime prove di domani a che livello saremo per poi definire un obiettivo più chiaro. Sicuramente le Libere 1 saranno subito molto caotiche".

"Siamo consapevoli di non avere il potenziale per essere in testa al campionato, per cui è fondamentale evitare gli errori commessi l'anno scorso, ovvero cadere troppo spesso nelle prime gare. E' comunque bello essere là in cima, ma so che probabilmente non è il posto che mi spetta e non è il nostro obiettivo".

"Dobbiamo continuare a lavorare sulle nostre cose, ma comunque sono rimasto molto contento di come siamo andati in Thailandia perché non abbiamo commesso gli errori del 2025".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Dopo la grande sofferenza mostrata nel corso dei test invernali, l'obiettivo della KTM è cercare di recuperare più velocemente possibile terreno nei confronti dei rivali e lo stesso Acosta sottolinea che il Costruttore austriaco ha compiuto ottimi passi avanti.

"Secondo me siamo migliorati entrambi, sia io come pilota che la moto. Nel 2025 ero troppo affamato nella prima parte di stagione e non sono nemmeno stato bravo, sbagliando troppe volte. Ora abbiamo un buon passo gara e credo che potremo essere competitivi sfruttando bene le gomme".

"Qui, però, è difficile dire che rendimento avranno le Michelin, la pista è nuova per tutti e ci sono punti interrogativi su ogni aspetto. Lo scopriremo solamente domani".

"La moto è diventata più semplice da guidare. Durante l'inverno tutta la squadra si è impegnata tantissimo per lavorare sulla moto e anche la miglior situazione del marchio ha senz'altro aiutato".