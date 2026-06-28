MotoGP | Acosta si ritira ad Assen per sindrome del tunnel carpale e si opererà la prossima settimana

Pedro Acosta si è ritirato di nuovo nella gara di Assen. Ma in questo caso non è stato per un problema tecnico, come gli era successo a Brno, o nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda, bensì per un problema fisico, al tunnel carpale, che già avvertiva nelle ultime settimane.

Mentre le Aprilia se ne andavano in testa alla gara lunga di questa domenica nella 'Cattedrale', alle loro spalle lottavano per la quarta posizione Marc Marquez, Acosta e Pecco Bagnaia. Dopo un botta e risposta con il campione del mondo in carica, lo "Squalo di Mazarrón" ha perso la posizione nei confronti di entrambe le Ducati, andando largo alla curva 1. Ma, proprio a metà gara, il murciano ha iniziato a perdere velocità, scendendo dalla sesta alla 16° posizione.

Sebbene inizialmente potesse sembrare l'ennesimo guasto della sua KTM, si è capito quasi subito visto che si trattava di una questione di natura fisica, quando Acosta ha iniziato a muovere l'avambraccio destro, come se stesse soffrendo un dolore intenso. Le preoccupazioni sono poi aumentate, quando ha dovuto ritirarsi.

I timori sono stati confermati, e dopo il GP d'Olanda si è saputo che Acosta soffre di sindrome del tunnel carpale, un problema fisico al braccio destro, una zona che nei piloti della classe regina si manifesta spesso durante le loro carriere sportive.

Subito dopo la gara, lo stesso Acosta ha spiegato ai media, tra cui Motorsport.com, che avvertiva qualcosa nelle ultime gare, e che di conseguenza aveva già programmato un'operazione dopo il Gran Premio di Germania, del prossimo 12 luglio.

Tuttavia, l'episodio di questa domenica ha scombussolato i suoi piani, e lo spagnolo ha confermato che anticiperà quell'intervento chirurgico, approfittando della settimana di pausa fino al Sachsenring. Il pilota di Mazarron si opererà quindi nei prossimi giorni, per cercare di arrivare in condizioni migliori all'undicesimo appuntamento della stagione, l'ultimo prima della pausa estiva della MotoGP.

Lo stesso Acosta poi ha parlato con i giornalisti della sua condizione fisica: "Beh, è già da un anno che mi si addormentano tre dita, ma su alcuni circuiti lo gestisco meglio, su alcuni peggio, e in altri perdo solo la sensibilità, però so quando aziono la leva, che ce l'ho in mano. Il problema è che oggi è arrivato un punto in cui sembrava che non avessi nemmeno le tre dita: quando impugnavo la manopola, non sentivo le dita, non sapevo dove fosse la leva del freno".

"Quindi, quando ho commesso i quattro errori, ho detto: 'beh, mi resteranno 6-7 giri', ma quando ho visto che me ne restavano 16, ho detto: 'non può essere, non può essere, vediamo come faccio'. E poi quando ho bloccato due volte nella curva veloce, dove è caduto Marco Bezzecchi, mi sono detto che non ci avrebbe salvato la stagione finire sesti qui. L'idea era operarmi dopo il Sachsenring, perché non immaginavo nemmeno che oggi sarebbe andata così male. Quindi, credo sia meglio fermarsi e ripartire al Sachsenring".

"Questo me lo avevano già detto quando mi sono operato l'anno scorso per la sindrome compartimentale, ma mi avevano detto che avrei dovuto farlo in futuro. Siccome mi sta succedendo più frequentemente del normale, venerdì avevamo parlato di fare questa gara e quella del Sachsenring e operarmi per l'estate, per le tre settimane di pausa. Ma è quello che dico, quando già ieri ho fatto quattro giri e la situazione era già brutta, e questa mattina ne ho fatti tre e mi si è addormentata di nuovo... Non mi aspettavo che oggi andasse così male, ma è andata così".

"Su alcuni circuiti mi succede di più, su altri meno, su altri non mi succede. Da quando abbiamo cambiato questa carenatura, che sembra dare un po' più di sterzo, anche la moto si muove di più sul rettilineo, quindi devo tenermi più saldo e ha iniziato a succedermi di più. Soprattutto, nel test della 850cc (di lunedì a Brno) credo davvero che sia stata la volta in cui mi è successo meno. Però, negli allenamenti non mi succede, mi è successo nella Sprint, che sono riuscito a finire... È come allungare l'agonia. Ma oggi mi sono detto che un sesto posto non ci avrebbe salvato la vita".

"Alla fine è un piccolo taglio, si mettono due o tre punti. Quindi, che guariscano bene, e in Germania vediamo se posso togliere i punti e correre", ha proseguito Acosta, chiarendo che non ha intenzione di saltare il Gran Premio di Germania.