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MotoGP | Acosta sfiduciato: "Anche ad Austin faremo fatica"

Pedro Acosta ha rischiato tutto nella gara lunga del GP del Brasile di MotoGP, montando una gomma posteriore soft, ma l'usura ha finito per fargli pagare il prezzo e si è classificato settimo, perdendo la leadership nel campionato mondiale.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

La riduzione all'ultimo minuto della gara principale della MotoGP in Brasile, a causa dell'usura dell'asfalto nelle curve 11 e 12, che ha portato la distanza a 23 giri anziché 31, ha causato modifiche dell'ultimo minuto su alcune moto, nonostante l'annuncio fosse stato dato con appena 4 minuti di anticipo rispetto alla partenza. Uno dei piloti che ha cercato di trarne vantaggio è stato colui che, fino a questa domenica, era in testa alla classifica generale: Pedro Acosta.

Il pilota di Murcia ha cambiato le gomme all'ultimo minuto: aveva previsto di partire con la gomma media posteriore, ma lo "Squalo di Mazarron" ha reagito insieme al suo team per passare alla mescola morbida, nonostante già sabato si fosse visto che le Michelin stavano soffrendo molto a Goiania. In questo modo, cercava una spinta nei primi giri, ma non ha funzionato, dato che è sceso in classifica, superato alla fine da Ai Ogura e Alex Marquez, per tagliare il traguardo settimo.

"L'idea era di correre con la mescola media, perché se dovevamo soffrire, meglio soffrire come gli altri. La mia unica carta era spingere nei primi giri, ma poi, intorno al giro 11, abbiamo iniziato ad avere gli stessi problemi che avevamo già venerdì", ha esordito, spiegando il passaggio alla mescola morbida.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Tuttavia, la gestione delle gomme non è l'unico problema della sua RC16: "Ci manca molta velocità in rettilineo, e contro questo non possiamo fare nulla. Sulla KTM usiamo molto la gomma anteriore, e su questo circuito ne abbiamo risentito. Tra questo e la mancanza di velocità, è molto difficile pianificare una gara in cui non puoi sorpassare".

In effetti, Acosta prevede ulteriori problemi per il GP degli Stati Uniti del prossimo fine settimana: "Anche ad Austin faremo fatica. Ma dobbiamo cercare di far andare bene la moto in curva, lavorando con la messa a punto. Poi, se perdiamo velocità nei rettilinei, quello non dipende più da me".

"Dobbiamo cercare una prestazione a metà strada tra quella della Thailandia e quella di questo weekend. La moto dell'anno scorso non era così male, e quella di quest'anno non è così buona", ha concluso il #37, che ora è terzo in classifica generale, dietro a Jorge Martin e a 14 punti dal leader Marco Bezzecchi.

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