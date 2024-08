MotoGP | Acosta scherza sulle tre cadute: "Si è fatto più male il suolo di me"

"Si è fatto più male il suolo di me", ha detto Pedro Acosta con il suo solito piglio sfrontato quando ha incontrato i media al Red Bull Ring, al termine della prima giornata del Gran Premio d'Austria, nella quale si è ritrovato fuori dalla Q2 per appena 27 millesimi.

Con le tre cadute accumulate oggi, il pilota spagnolo è arrivato a sommarne ben 15, eguagliando Marc Marquez al comando di questa ben poco lusinghiera classifica stagionale.

"Sorprendentemente per le tre cadute che ho avuto, sto andando abbastanza bene, soprattutto dopo la seconda", ha detto, parlando della caduta ad alta velocità alla curva 4.

Nonostante tutti questi inconvenienti, lo spagnolo è stato a un soffio dal qualificarsi direttamente per la Q2. "Con tutto il tempo che abbiamo perso e tutti i problemi che abbiamo avuto con il posteriore della moto, non siamo messi troppo male. È stata una buona giornata, a detta di tutti", ha ammesso.

Da fuori, Acosta ha dato l'impressione di arrivare a questa importante gara di casa per la KTM un po' con l'ansia da prestazione, ma lui ha smentito questa cosa.

"No. La prima caduta è stata dovuta al fatto che sono finito dietro a Pol Espargaró e la mia gomma si è raffreddata. Poi, mentre tornavo ai box, ho visto sullo schermo della moto che mancavano tre minuti e mezzo alla fine della sessione, così sono tornato in pista, con l'intenzione di fare due giri. L'idea era quella".

"Ho girato, non è successo nulla, sono stato tranquillo nella zona della prima caduta nel caso in cui la gomma fosse fredda, ma la gomma era così fredda al centro che non me l'aspettavo". Ed ecco che è arrivata la seconda caduta, quella che ha distrutto la moto e costretto alla bandiera rossa: "Almeno la moto è andata avanti rispetto a me. Io, sorprendentemente, non mi sono fatto nemmeno un graffio, quindi sono stato fortunato per quanto posso dire".

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Qualcuno ha sottolineato che forse in quella situazione sarebbe stato meglio rientrare ai box invece che continuare con la carena mezza staccata. Ma Pedro ha ribadito che non è stato quello il problema: "Non c'entra niente, la caduta non è avvenuta perché la moto aveva la carena leggermente rotta".

Tuttavia, in televisione si è visto che la moto era piuttosto danneggiata. "La moto non era così rotta, dalle immagini poteva sembrare così, ma non sono caduto perché mi mancava un pezzo di ala", ha detto.

Nonostante tutto, allo scadere della sessione pomeridiana, Acosta era decimo, ma un ultimo giro di Brad Binder, suo compagno di marchio, lo ha messo fuori dalla Q2 per appena 27 millesimi di secondo.

"Stavamo guardando il distacco da Binder alla fine delle prove ed era un nulla. Per dirvi che è stato a causa delle tre cadute e non della guida. Mi hanno tolto un sacco di tempo per stare in pista, non sono riuscito a fare progressi. Sapendo quello che ha fatto Brad, che non è una magia, sono due sciocchezze nel terzo settore, credo che domani possiamo passare in Q2", ha previsto.

Riguardo alle cadute ora divenute 15 come quelle di Marc Marquez, ha concluso: "È quello che ho già detto: preferisco mangiare tutto quello che mi serve e tutto quello che sbaglio quest'anno, piuttosto che iniziare la prossima stagione commettendo errori per mancanza di esperienza".