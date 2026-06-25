MotoGP | Acosta scherza sul futuro in Ducati con Marquez: "Non dobbiamo andare fuori a cena"

Ci sono rivalità che hanno un qualcosa di romantico e quella che potrebbe nascere tra Marc Marquez e Pedro Acosta ha tutte le potenzialità per esserlo: entrambi spagnoli, uno che ha vinto tutto e l’altro che deve ancora ottenere il primo trionfo in top class, la leggenda e il novellino (che però di talento ne ha a bizzeffe), entrambi nello stesso team; insomma, due galli nel pollaio. O almeno così potrebbe sembrare.

Naturalmente stiamo parlando del fatto che Pedro Acosta, nella giornata di ieri è stato annunciato come nuovo pilota Ducati Lenovo, a sostituire Pecco Bagnaia e a formare una coppia con potenzialità esplosive, affiancando il 9 volte campione del mondo Marc Marquez.

Tuttavia, per il classe 2004, ancora in forze alla KTM non ha senso parlare di una possibile rivalità (almeno per ora), perché, come sostenuto dallo stesso Marquez poco tempo fa: “Una rivalità si forgia quando stai lottando per un campionato, non perché sei nello stesso box”.

Quindi tutto normale? Per Acosta sì, “Il rapporto è naturale e professionale; non c’è bisogno di abbracciarsi o andare fuori a cena”, ha aggiunto il nativo di Murcia in conferenza stampa.

Dal suo punto di vista, l’essere il compagno di una leggenda quale Marc è stata addirittura una motivazione in più per accasarsi in Ducati Lenovo, sostenendo che fosse la “miglior cosa che gli potesse accadere”, in quanto affiancare un pilota di tale esperienza lo farebbe solamente crescere: “Sono finito nella tana del leone perché Marc ha sempre distrutto i suoi compagni? Io la vedo in un altro modo, penso che sia la cosa migliore che potesse capitarmi. Sarò il compagno di un pilota che ha tantissima esperienza e in una nuova categoria (per i cambi regolamentari, ndr.) e questo può aiutarmi come pilota. Non avrei avuto molte altre possibilità di essere il compagno di Marc”.

Le parole di elogio del murciano nei confronti del futuro compagno si accompagnano proprio a quelle del catalano, che aveva speso diversi complimenti verso il ventiduenne in varie occasioni, sottolineando che avrebbe accolto positivamente l’approdo di Acosta in Ducati, definendolo un pilota molto talentuoso.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tornando alla questione dell’accordo con la scuderia di Borgo Panigale, Pedro l’ha definito come il “segreto mantenuto peggio all’interno di tutto il paddock”, riferendosi alle speculazioni dei media che erano già a conoscenza degli incontri tra Ducati e il pilota spagnolo a partire da febbraio.

Allo stesso tempo ha sostenuto di aver valutato diverse opzioni e di aver ricevuto offerte da vari team, ma di aver scelto la Ducati con l’auspicio che possa essere il cavallo vincente anche dopo il cambiamento regolamentare dell’anno a venire.

"Non so cosa succederà l'anno prossimo con il nuovo regolamento, ma insieme al mio gruppo manageriale abbiamo cercato di individuare il cavallo vincente e credo che ci siamo riusciti. Staremo a vedere”, ha commentato.

Insomma, il futuro riserva numerose incognite al giovane spagnolo: la Ducati nel 2027 sarà competitiva? Il rapporto con Marc sarà davvero rosa e fiori come sembra sostenere ora?

A questo Pedro starà sicuramente già pensando, ma il suo vero obiettivo nel breve termine è certamente quello di cogliere la sua prima vittoria in top class in KTM, dimostrando ancor di più quello che vale come pilota.